Başkan Gültak: "Akdeniz'de birilerinin hayalini dahi kuramayacağı hizmetler gerçekleştirildi"

Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bir günde 12 kırsal mahalleyi ziyaret ederek, Akdeniz'de birilerinin hayalini dahi kuramayacağı hizmet, proje ve yatırımlar getirdiklerini, ilçenin dönüşümünün sürmesi ve vatandaşların hak ettiği hizmetleri alabilmesi için vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 14 Mayıs'ta destek istedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, beraberindeki AK Partili heyet ve muhtarlarla birlikte kırsal mahalleleri ziyaret etti. Başkan Gültak, Akdeniz'de değişim ve dönüşümün sürmesi için 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. Başkan Gültak ve beraberindeki heyetin yoğun ilgi gördüğü ve kurban kesilerek karşılandığı buluşmalarda, 1 gün içinde Demirhisar, Kürkçü, Aşağı ve Yukarı Burhan, Yanpar, Parmakkurdu, Puğkaracadağ, Hebilli, Esenli, Iğdır, Akdam ve Bekirde mahalleleri ziyaret edildi.

Heyet, Akdeniz'in tarımsal üretiminin ağırlıkta olduğu mahallelerde üreticilerle de bir araya geldi. Başkan Gültak, mahalle ziyaretlerinde küçük çocukları da unutmayıp hediyelerle onları sevindirdi.

Göreve geldiği 4 yılda Akdeniz'i değiştiren hizmet ve projelerinden bahseden Başkan Gültak, "Yakın geçmişte terör, sokak olayları ve uyuşturucu ile gündeme gelen Akdeniz'de artık barış, kardeşlik, huzur ve hoşgörü hakim. Akdeniz'de birilerinin hayalini dahi kuramayacağı hizmet, proje ve yatırımlar getirdik. Başta Çay ve Barış mahalleleri kentsel dönüşüm projeleri, spora yönelik yatırımlar, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için ücretsiz etüt merkezi olmak üzere, Akdeniz'i dönüştüren ve geleceğe hazırlayan hizmet ve projelere imza attık. Kadınları farklı illerimizde günübirlik gezilere götürüyoruz. Elbette bu hizmetler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri sayesinde gerçekleşti. Akdeniz'in dönüşümünün sürmesi ve siz değerli vatandaşlarımıza hak ettiğiniz hizmetleri ve kent yaşamını sunabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu anlamda 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde en doğru kararı vereceğinize inanıyorum" dedi.