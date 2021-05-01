Başkan Gültak: “Akdeniz'i sporun merkezi yapacağız”

Yetkililerden bilgi alan Başkan Gültak, “Akdeniz'i sporun merkezi haline dönüştürmek için bir yandan mevcut tesislerimizi yeniliyor, diğer yandan da ilçemize yeni tesisler kazandırmak için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Yılmaz Güney Parkı, modern bir kompleks tesise dönüşüyor

Kapsamlı yenileme ve tadilat çalışmaları başlayan Yılmaz Güney Gençlik ve Eğitim Merkezini ziyaret eden Başkan Mustafa Gültak, burada yaptığı açıklamada, “Her yönüyle şık bir tesis ortaya çıkarmak amacıyla yenileme çalışmalarına başladığımız Yılmaz Güney Parkında incelemelerde bulunduk. Geçmişte atıl bırakılan parkımızı modern bir spor merkezinin yanı sıra, çocuklarımız için bir eğitim merkezine de dönüştürüyoruz. Tesisimizdeki yenileme bittikten sonra çocuklarımızın yüzme öğrenebileceği yarı olimpik bir havuz, keyifli zamanlar geçirebilecekleri kafe, spor alanları ve etüt merkezi yer alacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gültak, Çay ve Karacailyas mahallelerinde bulunan ve belediye ekipleri tarafından yenileme çalışmaları devam eden spor tesislerinde de incelemelerde bulundu. Gültak, “Çay ve Karacailyas mahallelerimizde bulunan spor tesislerinde de kapsamlı yenileme ve tadilat çalışması başlattık. Akdeniz'i sporun merkezi yapmak, spor tesislerimizin sayısını arttırarak, her kesimden daha fazla insanımızı sporla buluşturmak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak'ın spor tesislerindeki incelemelerine, Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Aydın Eğin, birim müdürleri, Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tomak ve Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol da katıldı.