Başkan Gültak, Akdeniz'in değişimini mahalle başkanlarına anlattı

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti Kadın Kolları ile mahalle başkanlarına, ilçeye kazandırılan ve yakında hayata geçecek olan hizmet ve projeleri tanıttı.

Bir otelin salonunda, 'Çalışan Akdeniz 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, eğitim, kültür, sanat ve spora önem verdiklerine dikkat çekti. Akdenizli gençleri ve çocukları bu alanlara yönlendirdiklerini ifade eden Başkan Gültak, meclisten oybirliği ile aldıkları kararla, 4 yıllık üniversite kazanan Akdenizli öğrencilere 2 bin 300 TL , 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere de bin 300 TL eğitim desteği vereceklerini aktardı.

Sokakta yaşayan canlara karşı duyarlı olduklarının da altını çizen Başkan Gültak, “Türkiye'nin en büyük hayvan hakları savunucusu olan HAYTAP işbirliğinde, 4 ilçe ve büyükşehir dâhil, Mersin'de ilk kez sokak hayvanlarını kısırlaştırma merkezini hizmete açtık” dedi.

“Akdeniz'e ilk kez sıcak ve soğuk asfalt üretecek tesis kazandırdık”

Akdeniz Belediyesi'ne ilk kez kazandırılan ve Kürkçü Mahallesi'nde kurulan asfalt plenti hakkında da bilgi veren Başkan Gültak “Sıcak asfalt üreteceğimiz bu tesisi bizlere Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu belediyemize hediye etti. Dolayısıyla belediyemiz bütçesinden 1 lira dahi harcamadık. Saatte 160 ton sıcak asfalt döküyor bu tesis. Yanında da soğuk asfalt tesisimiz var. Son teknolojiye sahip bu tesisi de Çevre Bakanlığımızdan hibe aldık” diye konuştu.

“Çünkü biz dersimizi çalışıyoruz”

Batık bir belediyeyi devraldıklarını anımsatan Gültak; “Arkadaşlarımızla ve ekiplerimizle gece-gündüz demeden çalışarak bu başarıyı elde ettik. Daima halkımızın arasında olduk. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Lütfi Elvan bakanımız, değerli bakanlarımız ve milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik Kolları, mahalle başkanları ve halkımızın desteğiyle 3,5 yılda Akdeniz'de bu başarıyı yakaladık. Hizmet ve yatırımlarımızı da çok cüzi bütçelerle gerçekleştirdik. Çünkü biz dersimizi çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizi de sizlere anlatıyoruz ki yarın sahaya indiğinizde ‘Siz ne yaptınız ki?' diye soran vatandaşlarımıza çok şey yaptığımızı söyleyip, bu saydığım hizmet ve projeleri anlatabilmeliyiz. Bugüne kadar neler yaptığımızı, bundan sonra da neler yapacağımızı vatandaşlarımıza anlatmak zorundayız”şelinde konuştu.

Toplantıda Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Onur Eryılmaz Gümüştok, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve parti yetkilileri de yer aldı.