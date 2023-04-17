Başkan Gültak, çarşı esnafı ile buluştu

Gültak, beraberinde bazı milletvekili adayları ve parti yetkilileri ile birlikte, kentin en işlek bölgelerinden biri olan Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve belediyeye ait Kadın Emeği Diyarında, el emeği göz nuru ürünlerinin satışını yapan kadınları ziyaret etti. Esnaf gezisi sırasında, sosyal medyada '1 Milyon Mehmet' olarak tanınan internet fenomeni Mehmet Bucak ile de karşılaşan Başkan Gültak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşların talebini tek tek dinleyip not ettirdi

Kuvayi Milliye ve Kadın Emeği Diyarında faaliyet gösteren esnaf ve alışverişe çıkan vatandaşlarla sohbet edip dile getirilen talep ve sıkıntıları not aldıran Başkan Gültak, sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Gün içerisinde Camişerif, İhsaniye ve Mahmudiye mahalle muhtarlıklarını da ziyaret eden Başkan Gültak, muhtarlarla sohbet etti.