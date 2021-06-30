Başkan Gültak, engelli öğrenci Barış'a bilgisayar hediye etti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, doğuştan engelli lise mezunu Barış Duruk'a, hem yazılım ve kodlamada kendini daha çok geliştirmesi hem de üniversite sınavlarına kolaylıkla hazırlanması için bilgisayar hediye etti.

Mersin7in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, 6 kardeşten biri olan, doğuştan engelli lise mezunu Barış Duruk ile annesi Birsen Duruk'u makamında ağırladı. Konuklarıyla sohbet eden Gültak, eğitim süreçlerinde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekerek, belediyenin olanakları ve gücü ölçüsünde öğrencilere her türlü imkanı sunmaya çalıştıklarının altını çizdi. Gültak, yazılım ve kodlamada kendisini çok iyi geliştirmesi ve daha iyi yerlere gelebilmesi için Barış'a tavsiyelerde de bulundu.

“Barış, kendisini daha çok geliştirecek ve istediği üniversiteyi kazanacak”

Aileyi daha önce ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Gültak, “Bu ziyaretimizde Barış, yazılım ve kodlama alanında kendisini geliştirdiğini, ancak daha da ilerleyebilmek için güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Bizler de onun bu isteğini kırmadık ve hayallerine ulaşmasına katkı sunmak için bugün kendisine güzel bir bilgisayar hediye ettik. Yazılım ve kodlamada kendisini daha çok geliştirip istediği üniversiteye de yerleşecek. Hem diploma hem yetenek bir araya geldiğinde hayat, insanın önüne çok daha güzel imkanlar sunar. Böylece hem ailesi hem ülkesi ve milletine faydalı, engelli insanlarımıza da örnek bir genç olacak” dedi.

“Çok çalışıp başkanımızı ve ailemi mahcup etmeyeceğim”

Kendisine hediye edilen bilgisayar dolayısıyla Başkan Gültak'a teşekkür eden Barış Duruk ise “Başkanım, yazılım ve kodlama alanında kendimi geliştirmem ve çok daha iyi yerlere gelebilmem için bana büyük bir destek sağladı. İnşallah başkanımızı da ailemi de mahcup etmeyeceğim, derslerime çok sıkı çalışarak iyi bir üniversitede, bilgisayar mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliğini kazanacağım” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Öte yandan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak; Özel Kalem Müdürü Onur Gümüştok ile birlikte, Nusratiye Mahallesinde ailesiyle birlikte bir apartmanda yaşayan bedensel engelli 9 yaşındaki Emine Akkuş'u evinde ziyaret etti. Dışarı çıkmakta zorlanan ve oturduğu apartmanın damına gölgelik isteyen küçük Emine'nin taleplerini dinleyen Başkan Gültak, bu istekleri en kısa sürede yerine getireceklerini söyledi.