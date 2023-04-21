Başkan Gültak: "İnsanlarımız artık barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşıyor"

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine bu kez Nusratiye Mahallesi ve Çakmak Caddesi ile devam etti. Akdeniz'i değiştiren hizmetleri anlatan Başkan Gültak, proje ve yatırımların devam etmesi barış, kardeşlik ve huzur ortamının sürmesi için 14 Mayıs genel seçimlerinde destek istedi.

İlk olarak Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar'ı ziyaret eden Başkan Gültak ve beraberindeki heyet, ardından sokakları tek tek gezerek mahalle sakinleri ile sohbet etti, Ramazan bayramlarını tebrik etti. Çakmak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyerlerini de tek tek ziyaret eden Gültak, esnafın bayramını da tebrik edip, bol kazançlar diledi, şikayetleri olup olmadığını sordu, mahalleli esnafın dile getirdiği bazı talepleri dinledi. Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Gültak, çocuklarla da yakından ilgilendi, onlara bayram hediyelerini teslim etti.

“Huzurun, barışın ve kardeşliğin sürmesi için destek bekliyoruz”

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gültak, "Akdeniz artık değişti ve bu değişim inşallah aralıksız şekilde devam edecek. Kentsel dönüşüm projeleri, ilçemize kazandırdığımız yeni spor tesisleri, gençlerimizin eğitimi ve meslek edinmelerine yönelik projelerimizle insanlarımız artık geleceğe umutla bakıyor, her yönüyle daha güzel bir ilçede çok daha mutlu ve huzurlu yaşama imkânı buluyor. İnsanlarımız artık barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşıyor. Hem ülkemizde hem de bölgemizde, huzur, barış ve kardeşliğin sürmesi için de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde sizlerin kıymetli desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.