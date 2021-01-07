Başkan Gültak, İŞKUR İL Müdürü Kutlu ile buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu'yu ziyaretinde, İŞKUR ile yaptıkları protokol çerçevesinde belediyede açtıkları Kariyer Ofisi ile iş arayanlara büyük bir kolaylık ve avantaj sağlandığını söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne Ekim 2020'de atanan Mustafa Kutlu'yu ziyaret etti. İl Müdürü Kutlu, makamında ağırladığı Gültak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Gültak ile Mersin İŞKUR'un hizmetleri hakkında bilgiler paylaşan Kutlu, pandemi sürecinde İŞKUR tarafından uygulanan aktif ve pasif işgücü piyasası uygulamaları ile iş arayan ve işverenlerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Mesleki eğitim programları ile nitelikli işgücünün yetiştirilmesine, işbaşı eğitim programı ile gençlerin iş hayatında tecrübe kazanmasına destek olduklarını dile getiren Kutlu, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, Normalleşme Desteği ile işverenlere, işsizlik ödeneği ile işten ayrılan vatandaşlara destek verdiklerini anlattı.

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmeti ile iş arayanlar ve işverenler arasında köprü vazifesi görerek eşleştirme yaptıklarını ifade eden Kutlu, İş Kulübü hizmetleriyle iş arayanlara iş gücü piyasası ve firmaların işe alım süreçleri hakkında eğitimler vererek yol gösterildiğini kaydetti. Kutlu, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin, öğrencilerin, geçici koruma altındakilerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü yeni çözümler sunulduğunu ve katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığı da belirtti.

Başkan Gültak da Kutlu'ya yeni görevinde başarılar diledi. İŞKUR İl Müdürlüğü ile yapılan protokol ile Akdeniz Belediyesi hizmet binasında Kariyer Ofisi adıyla vatandaşlardan gelen taleplere yardımcı olmak amacıyla 2019 yılından beri çalışmalar yapıldığını belirten Gültak, İŞKUR Kariyer Ofisinde iş arayanların kaydının alınması, güncellenmesi, uygun iş ilanlarının sorgulanması, işveren tarafından verilen iş gücü talebinin alınarak iş arayanlara ve işverenlere uygun danışmanlık hizmeti verildiğini söyledi. Gültak, çalışmalarından dolayı Mersin İŞKUR'a teşekkür etti.