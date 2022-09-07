Başkan Gültak, Karaduvarlı balıkçıların sorunlarını dinledi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Gültak, Karaduvar Balıkçı Barınağını ziyaret ederek, Akdeniz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Oktay Türetken ve Karaduvar Mahallesi Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Adnan Dengiz ile bir araya geldi. Gültak, buluşmada balıkçılar ve mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi.

Fen İşleri Müdürü Mehmet Bahar ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevinç Fındık'ın da katıldığı buluşmada, kooperatif yetkilileri, balıkçı barınağının belli aralıklarla temizliğinin yapılmasını ayrıca liman sahasına yeni çöp konteyneri konulmasını talep etti.

“Proje hayata geçerse Karaduvar çok daha güzel olacak”

Karaduvar Mahallesi Muhtarı Fikret Altan, yaptığı açıklamada, “Başkanımız mahallemizi sık sık ziyaret ediyor. Bugün de bir takım istek ve şikayetlerimizi dinlemeye geldi. Vatandaşları da dinledi, onların notlarını aldı. Gültak başkanımız elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, bunu biliyoruz. Başkanımızın ayrıca bize futbol sahası sözü de vardı. Onun için ihaleye de çıkıyorlar. Barınağımızla ilgili Bakanlığın üzerinden proje vardı. O proje de hayata geçerse burası çok daha iyi olacak. En kısa zamanda gereken neyse başkanımızın gerekeni yapacağına inanıyor, başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sorunlarımızın giderileceği sözünü aldık”

Mersin Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanı Oktay Türetken de “Başkanımız Mustafa Gültak, bizleri ziyaret ederek Karaduvarlı balıkçılarımızın sorunlarını dinledi. Kendisinden bütün bu sorunları gidereceğinin sözünü aldık. Balıkçı Barınağının ihalesi var, onunla da ilgili Bakanlığa gerekli girişimlerde bulunacak” diye konuştu.