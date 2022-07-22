Başkan Gültak: "Kasaplar Çarşısı için restorasyon projesi uygulanmalı"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak restorasyon projesi çerçevesinde kamulaştırılacağı iddiaları ile gündeme gelen Kasaplar Çarşısı ve Balık Pazarı'nı ziyaret ederek, burada faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

Esnafın eleştiri ve önerilerini dinleyen Gültak, konunun Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin son Meclis toplantısında dile geldiğini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, adı geçen çarşı esnafının hiçbir sıkıntısı olmadığını deklere ettiğini, ancak kendisinin müdahale ettiğini belirterek, "Amacım polemik oluşturmak değil fakat bana gelen haberler ve beni ziyaret eden çarşı esnafının anlatımları, durumun öyle olmadığını yansıtıyor. İsterseniz esnaf arkadaşlarımızla bir daha görüşün, randevu verin' dedim. Eğer çok yoğunsanız, bürokratlarınızla bu konuyu tartışın çünkü konu hoş değil, Konuyu Meclis'e getirin, Meclis size yetki versin. Bizler de varız, yetkiyi veririz. Restore et, restorasyon masrafını belediye ödesin dedim. Belediye Başkanlığının değil ama Meclisinin yetkisi var. Fakat Seçer, ‘Meclise ihtiyaç yok' dedi. Neden yok diyor? Konuyu Meclis'e getirdiğinde, esnaftan restorasyon ücreti alamayacak. Esnafla yapacağı pazarlıkta eli zayıf düşecek" dedi.

“Esnafla cebelleşmenin gereği yok”

Belediye başkanlarının kamulaştırma yetkisinin olduğunu da hatırlatan Gültak, “Kamulaştırma sürecinde sizleri çağırmak ve bir fiyat teklifi vermek zorunda. Siz fiyatı kabul etmezseniz mahkeme süreci başlar. Mahkemenin sonucunda bilirkişi süreci olur, buradaki mahkeme karar verir, bölge idare mahkemesine gider, onun da üstü var. Uzar da gider. Sonuçta bilirkişinin vermiş olduğu fiyat üzerinden mahkemenin kararı neyse o fiyatı vermek zorunda. Ondan sonra sizin malınızı satın alabilir. Tabi kamulaştırırken de özellikle kamu yararı yönünden mantığının olması lazım. Evet, gerçekten zor bir iş, kolay değil, fakat esnafla da cebelleşmenin bir anlamı yok” diye konuştu.

“Hukuki ve demokratik yollardan hakkınızı arayın”

Akdeniz Belediyesi tarafından Çiçek Pasajı ve 142. Cadde üzerinde gerçekleşen restorasyon projelerini örnek gösteren Gültak, “Çarşı esnafı beni ziyaret edip bilgilendirdiği için ben de onların hakkını savunuyorum. Fakat konunun asıl savunucuları sizlersiniz. Demokratik yollardan hakkınızı arayacaksınız. Kimse size baskı yapamaz, yanınızda dururum” ifadelerini kullandı.

"Hamam Sokağı, Balık Pazarı, Kasaplar Çarşısı, Çamlıbel ve Karaduvar Mahallesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesinde bizim, 3 sene öncesinden 4 tane yazımız var” Gültak, "Bu yazıların hepsine de ret yedim. Halkın içinde gezen benim, vatandaş bana hesap soruyor. Çamlıbel esnafına mektup da yazdım. Belediye olarak bu projeleri yapmak istiyorum ama yapamıyorum, yetki verilmiyor, bunu bilecek vatandaş. Sonuçta 3 buçuk sene gibi bir süremiz kayboldu gitti” dedi.

“Kasaplar çarşısı esnafının balık pazarı esnafından farkı ne?”

Kasaplar çarşısı esnafına da seslenen Gültak, "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hesabında siz yoksunuz. Siz hesapta olmadığınız için de işi yokuşa sürüyor. Balık Pazarı esnafı ile sıkıntısı var mı? Yok. Orayı restore edecek. Para istemiş mi onlardan? Hayır. Peki, sizin ne farkınız var? Meclis toplantısında da gündeme getirdim, ‘Bana, 20'ye yakın esnaf şikayet için geldi' dedim. Bürokratlarına sordu, ‘Var mı şikayet?' diye. ‘Yok' dediler. Peki, ‘Şikayet yok ise bu insanlar neden yanıma geldi' diye sordum, ‘Konuyu tekrar görüşün' dedim. Bu sırada Seçer, 'Ben kamulaştıracağım, kamulaştırmak istemeyenlerin de restorasyon ücretini kendilerinden isteyeceğim' dedi. Ben de öyle olamayacağını, konunun Meclis'e getirilmesini istedim. Cumhur İttifakı olarak destek vereceğimiz de söyledim. ‘Bütçesini oluştur, vatandaştan 1 lira alma, restorasyon ücretini belediye ödesin' dedim. Fakat Seçer, ‘Meclise gerek yok' dedi. Kasaplar Çarşısı esnafı olarak sizin yapmanız gereken demokratik ve hukuki yollarla hakkınızı aramanızdır" şeklinde konuştu.