Başkan Gültak: "Kırsal mahallelerimizin su ve altyapı sorunları çözülüyor"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle buluşmaları kapsamında Adanalıoğlu'nu ziyaret etti, vatandaşlar, muhtarlar ve esnaflarla bir araya geldi.

Ziyarette Başkan Gültak'a, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Yoğun bir kalabalık tarafından meydanda karşılanan Gültak, bölgede yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Adanalıoğlu sakinlerine hitap eden Gültak, "Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın, özellikle altyapı ve su ile ilgili sorunları vardı. Nitekim bu bölgenin kanalizasyon, su şebekeleri ve altyapı sıkıntılarının çözümü için, büyükşehir ve MESKİ bürokratları ile birlikte geçen yıl İller Bankası yetkilileri ile görüştüm. Pandemi nedeniyle süreç uzadı ama proje onaylandı. Kazanlı'nın, Homurlu'nun, Adanalıoğlu'nun yıllarca altyapısı olmadı. Sizin sorununuz, benim sorunumdur. Mezitli ve Erdemli'ye de benzer projeler gelecek. Akdeniz dışındaki hizmetleri de kendimize görev biliyoruz. Halkımızın yararına olan projeler için Ankara nezdinde sürekli görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Akdeniz, sıcak ve soğuk asfalt üretim tesisi kazanacak

Akdeniz Belediyesi'nin Adanalıoğlu bölgesine yaptığı hizmetleri de anlatan Gültak. hayat normale döndüğü andan itibaren kalan tüm hizmetleri de yerine getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Gültak, "Asfalt üretim tesisimizi birkaç ay içinde kuracağız. Akdeniz'in bugüne dek hiç asfalt plenti olmamış. Kürkçü tarafında arazimiz hazır, arkadaşlar betonunu döküyor, etrafını çeviriyoruz. Şahinbey Belediyesi, 15 milyon liralık plenti bize hibe yoluyla hediye etti. Artık düzenli sıcak asfalt üreteceğiz ve asfalt sorununu tamamen çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Soğuk asfalt tesisinin kurulumunda da sona yaklaşıldığını kaydeden Gültak, "Bir buçuk ay içinde DMO'dan eksiklerimizi tamamlayacağız. Tahminen Ağustos ayı içinde bahçe yollarına da soğuk asfalt dökeceğiz, artık mıcır ile uğraşmayacağız. Bu tesis de 6-7 milyon liralık bir tesistir. Dolayısıyla toplamda 20 milyon liralık bir tesisi, Akdeniz Belediyesi'nden 1 lira çıkmadan, hepsini hibe olmak şartıyla kazandırdık. Yıllarca üvey evlat muamelesi gören Akdeniz'i değiştirmekte kararlıyız” diye konuştu.

Adanalıoğlu Meydanına Atatürk Büstü ve vatandaşlar için oturma alanları yapılması yönünde belediye ekiplerine talimat veren Gültak, bölgeye ATM kurulması için de banka yetkilileri ile görüştü. Esnafları da ziyaret eden ve karşılaştığı esnaf kadınlarla sohbet eden Gültak, onlara mikro-kredi projesini anlatıp, bu krediye başvurmaları için çağrıda da bulundu.

Gültak'ın konuşmasından sonra, mahalle muhtarları ve vatandaşlar da söz alarak çeşitli konularda yaşadıkları bir takım sıkıntı ve talepleri dile getirdi.