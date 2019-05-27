Başkan Gültak, mahallelerdeki çalışmaları denetledi

Başkan Gültak, yeni dönemle birlikte hem çalışmaları yerinde denetlemek hem de vatandaşların taleplerini dinlemek üzere mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Yeşilçimen Mahallesi'nde yapımı devam eden taziye evi inşaatını inceleyen Gültak, aynı mahallede fen işleri ekiplerince süren asfalt kaplama ve karo kaldırım çalışmalarını da denetleyip yetkililerden bilgi aldı.

Akdeniz Belediyesi'nin, vatandaşların yıllardır özlemini çektiği hizmetleri mahalleye sunduğunu ifade eden Yeşilçimen Mahalle Muhtarı Cemal Akçay, “Taziye evi, gerçekten yıllardır mahalleli olarak hasretini çektiğimiz bir yapıydı. Şu anda hem taziye evimizin inşaatı aralıksız devam ediyor, bir yandan da sokak ve kaldırımlarımız baştan sona yenileniyor. Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehrimizi ve mahallelerimizi değiştirip dönüştürmeye devam edeceğiz”

Hizmet ve çalışmaların devamının geleceğini belirten Başkan Gültak da “Belediye başkanı olarak sahaya da inmeye başladım. Tüm mahallerimizi ziyaret edeceğim. Mahallelerimizde devam eden asfalt, kaldırım çalışmalarımız var. Bu çalışmaları bürokratlarımız ve personelimizle takip ediyoruz. Yeşilçimen Mahalle Evi'nin devam eden çalışmalarını yerinde incelemek üzere mahallemizi ziyaret ettim. Tahmin ediyorum 2 ay içinde burası bitecek ve hizmete girecek. Bu yapı, hem taziye evi hem kadınların Kur'an öğreneceği bir mekan hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı bir alan olacak. Sadece Yeşilçimen değil, 65 mahallemizin birçoğunda bugün itibariyle ihtiyaç duyulan hizmet ve projelere dönük çalışmalarımız devam ediyor. ‘Akdeniz farklı olacak. Değiştirin, değiştirelim' demiştik. Halkımızın istekleri doğrultusunda şehrimizi ve mahallelerimizi değiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yılmaz Güney Parkı düğün salonu ve yüzme havuzu yenilenecek

Şevket Sümer Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde bulunan Yılmaz Güney Parkı düğün salonu ve yüzme havuzunda da incelemelerde bulunan Gültak, tesisin bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin bir an önce başlatılarak vatandaşların hizmetine yeniden açılması için talimat verdi.

Aynı gün Çilek Mahallesi'ni de ziyaret eden Gültak, esnaf ve mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinledi. Özellikle park ve yeşil alanların temizliği, bakımı ve yeşillendirilmesi konusunda yetkililere talimat veren Gültak, tandır başında ekmek yapan kadınların yanına uğrayarak ikram edilen sıcak ekmekten aldı. Gültak, Çilek Mahalle Evi'ni de ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.