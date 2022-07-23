Başkan Gültak, Mersinlileri Üzüm Şenliğine davet etti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 24 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan Esenli Üzüm Şenliği'ne tüm Mersinlileri davet etti. Gültak, üzüm şenliğine katılmak isteyen vatandaşlar için, yarın saat 15.00'te belediye binası önünden otobüs seferleri yapılacağını belirtti.

Bir radyonun canlı yayın konuğu olan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz'de ilk kez bir üzüm şenliğine imza atacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Mersinlileri farklı etkinlikler ve düzenlenecek konser ile renklenecek olan şenliğe davet etti. Bu tür etkinliklerin önemine değinen Gültak, “Festivaller sayesinde hem kentimizi ve ilçemizi, hem de ürünlerimizi yerel, ulusal, uluslararası ölçekte tanıtmış oluyoruz. Bu sayede bir yandan kentimiz ve ilçemiz ekonomisi canlılık kazanıyor, diğer yandan üreticilerimiz biraz daha fazla kazanıyor” dedi.

Şenlik yarın Esenli Meydanı'nda

Esenli Üzüm Şenliği'nin, 24 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da Esenli Mahalle Meydanı'nda başlayacağını belirten Gültak, “Şenliğimizde en iyi üzüm yarışması, üzüm ve üzüm çekirdeğinden yapılan ürünlerin satış stantları, farklı yarışmalar ve etkinlikler, çocuklar için gösteriler ve eğlenceli aktiviteler olacak. Akşam saatlerinde de sanatçımız Eser Eyüboğlu da türküleri ile konuklara güzel dakikalar, unutamayacakları keyifli bir vakit yaşatacak” şeklinde konuştu.

Gültak, Esenli sakinlerinin geçimini tarımdan sağladığını ve bu üretimin başında da üzümün geldiğini söyleyerek, bölgede 13 bin dönüm gibi geniş arazide üzüm üretimi yapıldığına dikkat çekti. Üretilen tonlarca üzümün iç ve dış piyasaya ihraç edildiğini kaydeden Gültak, “Şenliğimiz sayesinde hem Esenli'yi tanıtmış olacağız, böylelikle Esenli üzümünün iç ve dış piyasaya daha çok sunulmasını sağlayacağız. Oluşacak bu hareketlilik ve rekabetten de çiftçilerimiz faydalanacak. Belediye olarak, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile birlikte bölge üreticilerine bilinçli gübreleme, budama ve su kullanımına yönelik eğitim semineri düzenledik. Bu neyi getirecek? Az gübre, kimyasal, kalıntısız, kaliteli ürün, aroması ve şeker oranıyla daha çok tercih edilen üzüm yetişecek. Bu da hem iç hem de dış piyasada, üreticilerimize ciddi bir rekabet gücü kazandıracak. Esenlili üreticilerimiz yararına, ilk kez böylesi bir şenliğe imza atıyor olmaktan mutluyuz. Şenliğin düzenlenmesine emek veren Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüze ve tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sırada balık ve gül festivalleri var"

Yerel ve ulusal ölçekte büyük ses getiren Karaduvar Balık Festivali'nin 3'üncüsünün hazırlıklarının sürdüğünü de kaydeden Gültak, festivali Eylül ayı sonlarında yapmayı planladıklarını, etkinliğe çok ünlü ve sevilen bir sanatçının katılacağını söyledi. Gültak, Mersin'in, İzmir'den sonra kesme gülde ikinci sırada yer aldığını belirterek, bu yıl içinde Akdeniz'de gül festivali düzenlemek için de girişimlerinin sürdüğünü anlattı. Esenli Üzüm Şenliği'ne katılmak isteyen vatandaşlar için 24 Temmuz Pazar günü saat 15.00'te belediye önünden araçlar kaldırılacağını da vurgulayan Gültak, bir kez daha Mersinlileri şenliğe katılmaya davet etti.