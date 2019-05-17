Başkan Gültak, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mersin Öğrenim Birimi'nin dönem sonu sergisine katılarak, minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

Etkinliğe, Mersin TEGV Kurucu üyelerinden Faik Burakgazi, Birim Sorumlusu Müberra Ateş, Mersin Kent Tarihi Müzesi kurucusu Mustafa Erim, öğrenci velileri ve eğitim gönüllüleri de katıldı. Sergi açılışı öncesi konuşma yapan Başkan Gültak, sergiye davetleri nedeniyle vakıf yönetimi ve eğitim gönüllülerine teşekkür etti. Gültak, “Eğitim Gönüllüleri Vakfımızın kentimizdeki çalışmalarından çok memnunuz. Belediye olarak da elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazırız" dedi.

Çocuk ve gençlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin en değerli varlığı olduğunu vurgulayan Gültak, “O nedenle hepimiz, anne-baba olarak, öğretmen ve eğitimci olarak çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Akdeniz Belediyesi olarak, eğitimin ve eğitimcilerimizin her zaman yanındayız. Bunun sözünü veriyoruz. Çünkü eğitim her şeyin başı. Eğitim varsa ben de varım ve var gücümle oradayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çocuklarımız çıkaracak. Çocuklarımızın eğitimi ve öğretimine önem vereceğiz ki Cumhuriyetimiz daha nice yüz yıllar yaşasın" şeklinde konuştu.

Serginin açılışında söz alan vakfın kurucularından Faik Burakgazi ise vakfın faaliyetlerini yürüttüğü tarihi binanın Akdeniz Belediyesi'ne ait olduğunu ve vakfa tahsis edildiğini hatırlattı. Eğitim gönüllülerine müteşekkir olduklarını dile getiren Burakgazi, “Mersin'de, bu vakıf kurulalı yaklaşık 20 yıl oldu. Ben de vakfın ilk kurucularındanım. İşte o zamandan beri Akdeniz Belediyesi'nin hamiliği altında çocuklarımıza yönelik eğitim hizmetini sürdürüyoruz. Bu vakfın sıralarından, rahle-i tedrisatından geçen bütün çocuklarımız fark yaratıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Vakıfta eğitim ve öğrenim alan çocukların, binanın her yanına asılan resim ve eserlerini inceleyen Gültak, minik öğrencilerle de hatıra fotoğrafı çekildi.