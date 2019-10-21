Başkan Gültak, özel çocuklarla antrenman yaptı

Akdeniz Belediyesi, bünyesindeki spor tesislerini, her yaş ve kesimden vatandaşın kullanımına sunmaya devam ediyor. Son olarak Mersin Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gelen gençler, belediyeye ait Şafak Erdur-Seyfi Alanya Spor Tesisinde gönüllerince antrenman yaparak ter attılar.

Duygusal anların ve renkli görüntülerin oluştuğu idmanda özel çocuklar, hem spor yaptı hem de gönüllerince eğlenme imkanı buldular. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da özel çocukları yalnız bırakmadı. Gültak'ın etrafını sararak sevgi seli gösteren bazı çocuklar, başkanı şarkılarla karşıladılar.

İdman sonrası duygularını paylaşan özel çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Gültak'a teşekkür ettiler.

“Kapılarımız özel çocuklarımıza daima açık”

Çocuklarla birlikte antrenman yapan ve yarışlara katılan Başkan Gültak da yaptığı açıklamada, özel çocukların daima yanında olacaklarının altını çizdi. Başkan Gültak, “Kurum öğretmenlerimiz, özel çocuklarımız için tesisi onlara açmamızı talep ettiler. Biz de hemen tesislerimizin kapısını kardeşlerimize açtık. Gönüllerince koştular ve spor yaptılar. Bu şekilde enerjilerini atmalarını sağladık. Beraber antrenman ve yarışmalar da yaparak sevinç ve heyecanlarına ortak olduk. Gerçekten çok mutlu oldular. Tabi onların mutluluğu bizleri de mutlu etti. Kapımız onlara her zaman açık olacak” dedi.