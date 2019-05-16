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Başkan Gültak, özel çocuklarla çiçek dikti

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Engelliler Haftası kapsamında belediye fidanlığında özel çocuklarla buluşarak, birlikte çiçek dikti.


Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören özel çocuklar, Akdeniz Belediyesi tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait fidanlıkta, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Başkan Gültak ile bir araya geldiler. Rengarenk çiçekler ve yeşillikler içindeki belediye fidanlığında Gültak'ı alkışlarla karşılayan özel çocuklar, renkli anlar yaşadılar.


Ziyaretleri dolayısıyla çocuklara, okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür eden Başkan Gültak, “Sizlerle birlikte olmaktan ve bu güzel mekanda sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.


Etkinliğe, çocukların yanı sıra okul idaresi ile öğretmenler de katıldı. Özel çocuklarla sohbet eden Gültak, daha sonra tüplenmiş çiçekleri, özel çocuklarla birlikte küçük kürekler yardımıyla toprak ve saksıyla buluşturdu. Sonrasında da bu çiçeklere can suyu verildi.


Özel çocukları, tüplemesini bitirip toprakla buluşturdukları çiçekleri kucaklarına alarak, kendileri için yine Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığında düzenlenen ikrama da katıldılar.

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