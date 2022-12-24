Başkan Gültak pazarda muz satışı yaptı, vatandaşla okey oynadı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye tarafından tamamen yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulan Güneş Mahallesi pazar sokağını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar tezgahına geçerek satış da yapan Başkan Gültak, bir kahvede vatandaşların masasına da oturup okey oynadı.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Gültak'ın son durağı, Güneş Mahallesi Pazar Sokağı oldu. Ziyarete başkan yardımcıları, Meclis üyeleri, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur ile Güneş Mahalle Muhtarı Nezir Elçi de eşlik etti. Her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Gültak, özellikle küçük çocuklarla yakından ilgilendi. Esnaf ve alışverişe çıkan vatandaşlarla sohbet eden Gültak, talep veya şikayetleri olup olmadığını sordu. Pazarcı esnafı ve Güneş Mahallesi'ne sunduğu hizmetler nedeniyle Başkan Gültak'a teşekkür eden Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, "Çok şükür ki gezdiğimiz pazarda esnafın ve halkın yüzü gülüyor. Güneş Mahallesi'nde barış var, kardeşlik var. Bundan dolayı başkanımıza, esnafım ve mahalle halkı adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” dedi.

Başkan Gültak da “Göreve geldiğimiz ilk günden beri sahadayız, halkımızla iç içeyiz. Bugün de Güneş Mahallesi Cuma pazarında alışverişe çıkan ailelerimiz ve satış yapan esnafımızla sohbet ettik, çeşitli isteklerini dinledik. Gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımızın memnuniyeti fazla ve pazarda da gönüllerince alışveriş yapıyorlar. Mahalle ve esnaf ziyaretlerimiz kesintisiz devam edecek. Herkese selamlar ve saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.