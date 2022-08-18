Başkan Gültak: "Sadece 2 ayda bin 500 çocuğumuzu sporla tanıştırdık"

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu yaz tatilinde de aileler ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okulu futbol kursunun kapanış törenine katılarak, eğitimlerini tamamlayan minik sporcular ve aileleri ile bir araya geldi. Akdeniz'in, artık sporun merkezi olduğunun altını çizen Başkan Gültak, sadece Temmuz ve Ağustos ayı içinde futbol, basketbol, tenis ve yüzme kurslarından bin 500 çocuğun faydalandığını belirtti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce, Akdeniz'de ikamet eden 6-13 yaş arasındaki çocukların hem çeşitli spor dallarını öğrenmeleri hem de sosyalleşmelerine yönelik düzenlenen yaz spor okulları kapanış töreni, Başkan Gültak'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Şafak Erdur-Seyfi Ali Türkoğlu futbol sahasında verilen kurslara katılan çocuklar, yaz tatili boyunca yaşıtlarıyla doyasıya eğlendi, yeteneklerini geliştirdi. Törende minik sporcular ve aileleri, yaz spor okulları projesini Akdeniz'de hayata kattığı için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür etti.

“Akdenizli bin 500 çocuğumuza eğitim verdik"

Buluşmada, belediyenin futbol kulübü oyuncularıyla ayak tenisi de oynayan Gültak, futboldaki maharetini bir kez daha gösterdi. Kurslar hakkında bir değerlendirme yapan Gültak, “Okullar kapanır kapanmaz, Seyfi Ali Türkoğlu tesislerimizde Temmuz ve Ağustos aylarının planlamasını yaparak çocuklarımızla burada buluştuk. Antrenörlerimiz ve müdürlerime teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla birebir ilgilendiler, hem katıldıkları spor branşlarını öğrettiler hem de çocuklarımızın güzel vakitler geçirmesini sağladılar. Yıl içerisindeki ders yoğunluğunu üzerlerinden attılar. Çocuklarımız, kazandıkları bu güzel enerji ile Eylül ayında okullarına başlayacaklar. Yılmaz Güney Gençlik Merkezi içinde bulunan yüzme havuzu ile portatif yüzme havuzunda da 2 ay içinde 700 çocuğa yüzme öğrettik. Temmuz ve Ağustos ayları içinde tenis, basketbol, futbol ve yüzme dalında toplam bin 500 çocuğumuza eğitim verdik, ailelerini de mutlu ettik. Çocuklarımız burada bir disiplin sahibi oldular, sporcu ahlakını kazandılar. Kurslarımıza katılan tüm çocuklarımıza okul hayatlarında da başarılar diliyorum” dedi.

“Çocuğum sporla ilk kez tanıştı”

Akdeniz Belediyesinin yaz futbol okulu kapanış törenine katılan minik sporcuların aileleri de Başkan Gültak'a yoğun sevgi gösterileri göstererek, ilçede yaptığı çalışmaların yanı sıra, spora yönelik yatırımları dolayısıyla teşekkür ettiler. Çocuğunun sporla ilk kez tanıştığını belirten bir veli; “Altı yaşındaki çocuğum bugünkü törene başkan amcasının da katılacağını öğrendikten sonra heyecandan yerinde duramadı. Beni ve eşimi buraya 2 saat öncesinden getirdi. Çocuğum Sayın başkanımız Mustafa Gültak sayesinde sporla tanıştı ve bu yüzden başkanımızı çok seviyor. Başkanımıza Akdeniz'e sunduğu hizmetler ve kazandırdığı spor tesislerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Eylül ile Lina'nın hayali, kadın futbol milli takımında oynamak

Akdeniz Belediyesi yaz spor okulunun bu yılki kursiyerleri arasında, 6 yaşındaki Eylül Ada Yıldırım ile 7 yaşındaki Lina Oruç adlı minik kızlar da yer aldı. Başkan Gültak, Eylül ve Lina ile sohbet ederek yakından ilgilendi. Miniklerin hayali, ileride kadın futbol milli takımında oynamak. Lina ve Eylül, yaz spor okulu kursuna katılarak futbola ilk adımı atarken, ailelerinin desteğiyle spor okuluna kaydolan ve futbol branşında eğitim alan kız çocukları öğrendiklerini sergilerken göz doldurdu.