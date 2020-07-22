Başkan Gültak, scooterla kent turu attı

Başkan Gültak'ı scooter üzerinde gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, Mersin ve Akdeniz için güzel bir yenilik olan ‘scooterlı zabıta uygulamasını' beğendiklerini ifade ettiler.

“Amacımız, vatandaşa hızlı ve pratik şekilde hizmet vermek”

Bindiği scooter üzerinden, uygulama hakkında açıklama yapan Gültak, “Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kolay hizmet verebilmeleri, sorunlara ve şikayetlere daha çabuk ulaşıp çözebilmeleri amacıyla bu araçları zabıtamıza tahsis ettik. Scooterlar sayesinde zabıtamız, gitmek istediği yere daha hızlı ulaşıp gerekli denetimlerini yapabiliyor ve böylelikle gelen şikayetleri de çok daha kısa sürede çözüme kavuşturabiliyor” dedi.

“Çevre dostu bir belediyeyiz”

Gültak, elektrikli scooterların tamamen Türk malı olduğunu ve Sakarya'da üretildiğini kaydederek, “Çevre dostu bir belediyeyiz, bu nedenle uygulamayı çok önemsiyoruz. Bu ekonomik araçlar elektrikle çalışan, benzine, mazota veya gaza ihtiyaç duymayan, karbon monoksit gibi zehirli gazlar üretmeyen çevreci araçlar. Yazılımını cep telefonunuza indirip kolayca kullanabiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde de istediğiniz yere bağlıyorsunuz” diye konuştu.

“Uygulama, trafiği de büyük ölçüde rahatlatacak”

Bu araçların park sorunu olmadığını da belirten Gültak, “Arabasını uzak noktalara park edip, kent merkezinde alışveriş yapmak isteyen insanlarımızın da bu araçları kullanmalarını istiyoruz. Bu nedenle ilerleyen günlerde bu araçları vatandaşlarımıza sunmayı planlıyoruz. İnşallah, Mersin'de bunu yaygınlaştıracağız. Bu araçların yaygınlaşmasıyla trafiğe de önemli ölçüde bir rahatlama geleceğini düşünüyoruz. Mersin ve Akdenizliler için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.