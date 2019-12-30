Başkan Gültak, terör mağduru aileye sahip çıktı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 2016 yılında Yüksekova'da meydana gelen hendek eylemleri sırasında, terör örgütü PKK'nın evlerini, dükkanlarını ve arabalarını yaktığı Demirel ailesine sahip çıktı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılında meydana gelen terör olayları ve hendek eylemleri sırasında, Demirel ailesinin üç evi, beyaz eşya dükkanı ve arabaları yakılarak kullanılamaz hale geldi. Olaylarda yakınlarını ve komşularını kaybeden aile, çareyi memleketlerinden göç etmekte buldu. Sahip oldukları her şeylerini bırakıp mağdur olan Alaattin Demirel ve Selahattin Demirel kardeşler; eşleri, çocukları ve anneleriyle birlikte Mersin'e göç etti. Canlarını kurtarmak adına tüm varlıklarını bırakıp yanlarına hiçbir eşyalarını alamadan Mersin'e göç eden Demirel ailesi, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesine yerleşti.

Başkan Gültak'tan terör mağduru aileye yardım eli

Hayatta kalmak için Mersin'de de var olma mücadelesi veren 15 nüfuslu Demirel ailesine, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak yardım eli uzattı. Zor durumdaki Demirel ailesini evlerinde ziyaret eden Gültak, devlet, hükümet ve belediye olarak ailenin yanında olacaklarının altını çizdi. Başkan Gültak, terör mağduru aileye gıda, giysi, ev eşyası ve yakacak temini için belediye başkan yardımcılarına talimat verdi.

Toroslar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile de iletişime geçerek, aileler için gereken desteğin verilmesini sağlayan Gültak, işsiz olan Alaattin ve Sehalattin Demirel kardeşler için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Aileyi ziyareti esnasında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Gültak, eğitimleri için yardımcı olacaklarını belirterek, yetenekli oldukları spor dallarında çocukların kendilerini geliştirmeleri için belediyenin verdiği spor kurslarına kayıt olmaları çağrısında bulundu.

“Çareyi kaçmakta bulduk”

Ziyarette konuşan Alaaddin Demirel, çatışmalardan kaçtıklarını ve kendilerini açlık savaşının içinde bulduklarını ifade ederek, “PKK akrabalarımızı katletti, evlerimizi, iş yerlerimizi, mallarımızı yaktı. Eğer orada kalsaydık ailem de katledilecekti. Abimle birlikte çoluğumuzu çocuğumuzu toplayıp çareyi kaçmakta bulduk. 2016 yılında Mersin'e geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Eş, dost ve komşuların yardımlarıyla bugüne kadar yaşam mücadelesi verdik. Sağ olsun yaşadığımız mağduriyeti Başkanımız Mustafa Gültak görmezden gelmedi ve bize yardım eli uzattı. Allah ondan bin kere razı olsun” dedi.