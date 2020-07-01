Başkan Gültak: “TOKİ, çok kısa zamanda vatandaşlarımızla pazarlık masasına oturacak”

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Barış ve Bahçe mahallelerinde hayata geçirmeyi planladıkları kentsel dönüşüm projesinde, istenen bedellerde vatandaşın lehine yüzde 50 indirim sağladıklarını belirterek, bu kez bir anlaşma olacağına inandığını söyledi. Gültak, “TOKİ, çok kısa zamanda vatandaşlarımızla pazarlık masasına oturacak. Bu sefer başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

Mersin'in en merkezi noktasında yer alan, ancak yıllanmış ve yıpranmış konutlarıyla uzun zamandır modern bir yerleşim yeri olmayı bekleyen merkez Akdeniz ilçesine bağlı Barış ve Bahçe mahallelerinde, vatandaşla anlaşma sağlanırsa kentsel dönüşüm projeleri başlayacak. ‘Riskli alan' ilan edilen Turgut Reis Mahallesinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konut yapacak.

“Ataş yerleşkesinde inşaat hızla ilerliyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallelerinde gerçekleştirmeyi planladıkları kentsel dönüşüm projelerinde gelinen son durumu İHA muhabirine anlattı. Kentsel dönüşümde ilk adımı Çay Mahallesinde attıklarını ve Ataş yerleşkesinde 416 konutluk ilk etabın temellerini attıklarını belirten Gültak, inşaatın hızla ilerlediğini, yaklaşık 400-450 günde de biteceğini söyledi.

“Vatandaşın lehine yüzde 50 indirim sağladık. Bu sefer başarılı olacağımıza inanıyorum”

Barış ve Bahçe mahallelerinde ise 8-9 ay önce bir çalışma yaptıklarını dile getiren Gültak, projelerini bitirerek vatandaşlarla görüşmeyi sağladıklarını kaydetti. Ancak, bazı konularda anlaşamadıkları için projeleri revize ettiklerini anlatan Gültak, “Tam revize etmemizin esnasında pandemi patladı. Biz de 3-4 ay sarkıttık. 3 ayın ardından ilk kez haziran ayı başlarında Ankara'ya gittik. En önemli işlerimizden bir tanesi de buydu. TOKİ başkanımız ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptık. Lütfi Elvan ve milletvekillerimizle görüşmeler yaptıktan sonra yeni projelerimizi TOKİ'ye kabul ettirdik. Çok kısa bir zamanda TOKİ de tekrar vatandaşlarımızla pazarlık masasına oturacak. Bu sefer ben başarılı olacağımıza inanıyorum, çünkü istediğimiz paraları da aşağıya çektik. Vatandaşın lehine olan yüzde 50 indirim sağladık. Vatandaş daha az para ödeyecek. Dolayısıyla bir anlaşma olacak” diye konuştu.

“400'e yakın konutun yapımına hızla başlayacağız”

Barış ve Bahçe mahallelerinin projelerinin hazır olduğunu, yatay binalar yapılacağını vurgulayan Gültak, “Roman ve Alevi kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları bu mahallelerde, onlara yönelik kültür evlerinin yanı sıra camisinden kapalı semt pazarına ve kreşine kadar her şey var bu projenin içinde. Barış ve Bahçe mahallelerinde 400'e yakın konutun yapımına hızla başlayacağımıza inanıyorum artık. Yakın tarihte bu iki mahallemizde de fiili olarak çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Turgut Reis'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konutlaşmaya gidecek”

Turgut Reis Mahallesinin ise 50 yaşın üzerinde çok fazla bina olduğu için ‘riskli alan' ilan edildiği bilgisini veren Gültak, buradaki kentsel dönüşüm için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki genel müdürlerle görüştüklerini ve gerekli cevapları aldıklarını söyledi. Projeleri de onlara bıraktıklarını ifade eden Gültak, şöyle devam etti: “Turgut Reis ile ilgili riskli alan ilan ettiklerinden dolayı bakanlık, kendisi orada hızlı bir şekilde konutlaşmaya gidecek. Yeni bir proje üzerinde çalışıyorlar. Vatandaşla görüşecekler. Turgut Reis'teki evlerin hepsi 50-60 yıllık çok riskli alanlar. Bundan dolayı orada bakanlık kendi bünyesinde hızla yapılaşmaya gidecek.”

Yıllar sonra bu ana arterlerde daha yaşanılabilir, düzenli, konforlu, parkları ve oyun alanlarıyla gencinden yaşlısına herkesin yaşayabileceği bir kent ve mahalleler oluşturacaklarının altını çizen Gültak, “İnşallah 2-3 sene içinde Çay, Barış, Bahçe ve Turgut Reis mahallelerinde farklı bir Mersin, farklı bir Akdeniz göreceksiniz” dedi.