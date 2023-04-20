Başkan Gültak: "Türkiye'nin önünde çok önemli bir seçim var"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle ziyaretleri çerçevesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin önünde çok önemli bir seçim olduğunu kaydetti.

Esnaf ve vatandaş buluşmalarını sürdüren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Adanalıoğlu, Limonlu, Akdeniz, Kazanlı, Hürriyet, Cumhuriyet, Mahmudiye, Nusratiye ve Camişerif mahallelerinin yanı sıra, Zeytinlibahçe ve Çakmak Caddesi esnafı ile bir araya geldi. İşyerlerini tek tek ziyaret eden Gültak ve beraberindeki heyet, vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik edip hal ve hatırlarını sordu, çeşitli taleplerini dinledi. Gültak, depremin vurduğu kentlerden göç ederek, ilçedeki yakınlarının yanına göç eden veya belediyeye ait kültür ve sanat evlerinde misafir edilen depremzede ailelerle de bir araya geldi. Depremzede ailelere eksikleri veya ihtiyaçları olup olmadığını soran Gültak, yaraları birlikte sarmaya, bu zorlu günleri destek ve dayanışmayla geride bırakacaklarını ifade etti.

Çocuklara bayram hediyesi

Muhtarlık binalarını da ziyaret eden heyet, muhtarların çeşitli isteklerini dinledi. Karşılaştığı küçük çocuklarla da yakından ilgilenen Gültak, onları hediyelerle sevindirdi, bayram öncesi gönüllerini kazandı. Sohbet ettiği vatandaşlara, Akdeniz'i değiştirip geleceğe hazırlayan hizmet, proje ve yatırımlardan bahseden Gültak, 2024 yılı yerel seçimlerinde yeniden seçilip göreve gelmesi halinde bu dönüşümün kesintisiz süreceğinin altını çizdi. Gültak, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin önünde çok önemli bir seçim olduğunun altını çizerek vatandaşlardan destek istedi.