Başkan Gültak, üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak kitaplar hediye etti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, öğrencilere ücretsiz üniversite hazırlık kurslarının verildiği belediyeye ait etüt merkezini ziyaret etti, burada kurs gören gençlere, üniversite sınavına hazırlıkta büyük önem taşıyan kaynak kitaplar hediye etti.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Metropol Gökdelen binası 29'uncu katta hizmet veren etüt merkezi, gençleri üniversite hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. Başkan Gültak, gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan ve onlarca öğrencinin dilediği bölümü kazanmasını sağlayan etüt merkezini ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Hayalini kurdukları üniversiteleri kazanmak için gençlere çalışmaları tavsiyesinde bulunan Gültak, sağladıkları destekle sınava hazırlanan İclal Kurt adlı öğrencinin Amasya Tıp Fakültesi'ni, Zafer Barçatayın adlı öğrencinin de özel bir üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümünü yüzde 100 burslu kazandığını anlattı.

Duygularını paylaşan etüt merkezi öğrencileri de verilen kurslardan duydukları sevinç ve memnuniyeti dile getirdi. Kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Gültak'a ve öğretmenlerine de teşekkür eden gençler, verilen bu desteği karşılıksız bırakmayacaklarını ve diledikleri üniversite ve bölümleri kazanacakları sözünü verdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da dezavantajlı durumdaki gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan merkezin 2 yıldır aktif olarak hizmet verdiğini belirtti. Merkezde, 410 civarında öğrencinin üniversite sınavına hazırlandığını kaydeden Gültak, "Gençlerimize kaynak kitaplarını teslim ettim. Gençlerimizle buluşmamızın tam da Cumhuriyetimizin 99'uncu yılını kutlayacağımız bir döneme denk gelmesi ayrıca mutluluk kaynağı. Cumhuriyetimizin nice 100 yıllara ilerlemesi için gençlerimizin okuması ve çok daha güzel yerlere gelmesi lazım. Akdenizli gençlerimiz artık okuyor, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılarak ilçemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bu gençlerimiz, nice 100 yıllarda Cumhuriyetimizi dimdik ayakta tutacak. Gençlere ve eğitimlerine önem veriyor, maça 1-0 geriden başlamalarını engelleyerek yarışa aynı koşullarda girmelerini sağlıyoruz, finişi de inşallah en önde bitirecekler" şeklinde konuştu.