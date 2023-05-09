Başkan Gültak, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, esnaf ve vatandaşların yanı sıra, sendika ile meslek örgütü buluşmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Gültak, beraberinde Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve Mersin Milletvekilli Hacı Özkan ile birlikte Memur-Sen temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Mustafa Gültak, Yeni Mersin İdman Yurdu'nun Karşıyaka'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir maç daha yaklaştığı karşılaşmayı da izledi. Karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek galibiyetin mimarı futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Gün içinde Karacailyas Abdullah Şahutoğlu Mahallesi eski muhtarlarından Garip Aktarla'nın oğlunun asker uğurlama merasimine de katılan Başkan Gültak, gezileri çerçevesinde Şakir Gülmen, Evren ve Emek mahallelerine misafir oldu.

Karacailyas Polis Merkezi Amirliğine uğrayıp, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 özveriyle çalışan polis memurlarıyla da bir araya gelen Gültak, Özgürlük Mahallesi'nde ikamet eden Kula Ailesine de misafir oldu. Aile bireyleri ile sohbet eden Başkan Gültak, ziyaret ettiği yerlerde küçük çocukları da unutmadı, onları çeşitli hediyelerle sevindirip gönüllerini kazandı.