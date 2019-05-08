Başkan Gültak, yabancı öğrencilerle birlikte Kazanlı sahilinde çöp topladı

Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği öncülüğünde; İspanya, İtalya, Portekiz, Ukrayna ve Makedonya'dan gelen yabancı öğrenciler ile Kazanlı Abdülkadir Perşembe Vakfı Lisesi, Kazanlı Ortaokulu ve Bahçeşehir Koleji'nden 350 öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla Kazanlı sahilinde temizlik kampanyası düzenlendi. Hemen her yıl bu dönemde düzenlenen etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile belediye müdürleri ve personeli, muhtarlar ve mahalle sakinleri de katıldı.

“Kazanlı ve Karaduvar sahilleri için projelerimiz var”

Temizlik çalışması öncesi açıklama yapan Başkan Gültak, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği'nin çok anlamlı ve güzel bir çalışma yaptığının altını çizdi. Kazanlı ve Karaduvar sahillerinin kent ve kent sakinleri için önemli değerler olduğunu belirten Gültak, her iki sahil için de yeni ve ses getirecek projeler hazırladıklarını ifade etti. Gültak, “Çevre ve yaşanılabilir bir dünya çok önemli. Bu doğa ve çevre, bize atalarımızdan miras kaldı. Bizler de gençlerimize, çocuklarımıza miras bırakacağız. Tabi yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir çevre olabilmesi için de dünyaya çok iyi bakmamız, ona iyi davranmamız gerekiyor” dedi.

“Çocuklarımıza temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük görevimiz”

Aynı zamanda bir eczacı olduğunu da kaydeden Gültak, “Dolayısıyla bu çalışmayı sağlık ve temizlik açısından farkındalık oluşturması noktasında çok kıymetli ve önemli buluyorum. Maalesef kimyasal atıklar, plastikler ve piller doğada çok geç çözünüyor ve bu atıklar kanserojen maddeler. Dolayısıyla biz nasıl ki atalarımızdan daha güzel ve temiz bir dünya istediysek, çocuklarımıza da daha temiz, yaşanabilir; doğanın ve suyun temiz olduğu bir dünya ve çevre bırakmak da en büyük görevimiz. Böylesi anlamlı bir çalışmaya imza atan derneğimizi tebrik ediyorum. Belediye olarak var gücümüzle derneğimizin yanında yer alacağım” diye konuştu.

“Aşırı yağış ve sel, kirliliği arttırdı”

Dernek Başkanı Seyhan Akdoğan da gönüllülük projeleri sayesinde son 8 yılda 700 yabancı öğrenciyi Mersin'de ağırladıklarını söyledi. Her yıl yabancı ülkelerden gelen öğrenciler ve Kazanlı ve Mersin'de öğrenim gören çocuklarla birlikte sahilde temizlik çalışması yaptıklarını dile getiren Akdoğan, “Bu sahilimiz, nesli koruma altına alınan deniz kaplumbağalarının da üreme alanı ve bu nedenle de dünya çapında büyük bir önem taşıyor. Bu yıl yaşanan aşırı yağışlar ve selden dolayı Kazanlı sahilinde maalesef daha fazla kirlilik yaşandı. Temizlik çalışmasında yanımızda yer alan Akdeniz Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gültak'a ve tüm personeline teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sahilden kilolarca atık ve çöp toplandı

Konuşmaların ardından Gültak ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının önemli yuvalama ve yumurtlama alanlarından biri olan Kazanlı sahilinde çöp topladı. Kilometrelerce uzunluktaki sahilden toplanıp poşetlere doldurulan kilolarca lastik, plastik, cam ve türlü atık ve çöpler, belediyeye ait iş makineleri yardımıyla kamyona yüklendi.