Başkan Gültak: "Yenilenen camimiz daha iyi hizmet verecek"

Gültak, "Camimiz, yenilenen haliyle hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hal kompleksi içerisinde bulunan ve hem esnafların hem de vatandaşların yoğun olarak kullandığı camide, bakımsız ve iş göremez halde olan gasilhane ile tuvaletlerin, belediye ekiplerince gerçekleşen yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Gültak, "Hal kompleksi büyük bir yer ve burada Yeni Hal Kompleksi Camii isimli güzel bir camimiz var. Bu camimiz büyük bir merkez ama buraya geldiğimizde kadın ve erkek tuvaletleri çok bakımsızdı ve gasilhanesi yoktu. Şadırvan kötü kokuyordu. Buradaki alt binayı tamamen yeniledik. Yaklaşık 50-60 kişinin oturabileceği kapalı taziye evi yaptık. Dış alanda ise yine yaklaşık 150 kişinin bulunabileceği bir alan oluşturduk. Taziye evine bir çay ocağı ve mutfak yaptık. Bakımsız olan tuvaletlerimizde ıslak zeminler tamamen yenilenerek değiştirildi. Engelli vatandaşlarımız için engelli tuvaleti konuldu. Yine mahalle sakinlerimiz için bir gasilhane kazandırdık. Camimiz yenilenmiş haliyle hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermiş olacak. Bu cami çok eski ve yıllardır millet gelip gitmiş ama hiçbir şey yapmamış. Bu hizmeti yapmak da çok şükür bize nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Hal Mahallesi Muhtarı Sıdık Karaman ise, yıllardır büyük bir özlemle bekledikleri sosyal tesise kavuşacaklarını ifade ederek, "Bu tesisin mahallemize kazandırılmasını sağlayan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a, değerli meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese mahallem adına çok teşekkür ederim" dedi.