Başkan Gültak: "Zafer Çarşısı esnafı ile hiçbir sorunumuz yok"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Zafer Çarşısı, Özel İdare İşhanı ve Kırmızı Lacivert İşhanı'nın deprem riski nedeniyle yıkılıp buradaki dükkanların tahliyesiyle ilgili, "Buralardaki tahliyelerin sorumlusu biz değil, Büyükşehir Belediyesidir. Bizim esnafla sorunumuz yok, Büyükşehir Belediyesinin esnafla bir sorunu var" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı birinci birleşiminde gündeme gelen konuya ilişkin söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, konu ile ilgili Büyükşehir'in Akdeniz Belediyesine gönderdiği resmi yazılar konusunda bürokratlarımız çalışıyor. Burası hukuk devleti, hukuken yapmamız ve takip etmemiz gereken konularla ilgili bürokratlarımıza talimat verdim. Takip ediyorlar, konu bizim de gündemimizde" ifadelerini kullandı.

"Sizin esnafla sorununuz var"

Akdeniz Belediyesinin esnafla sorunu olmadığının altını çizerek konuşmasını sürdüren Başkan Gültak, "Akdeniz Belediyesi, mülk sahibi olan Büyükşehir'in, esnafla arasında anlaşmazlık sonucu ortaya çıkan problemlerin, olayların, bir şekilde yasa gereği içine çekildi. Tahliyelerin sorumlusu da ben değilim. Bizim esnafla sorunumuz yok. Sizin esnafla sorununuz var. Yıkım işini, yasalardaki bazı maddelerle bize yönlendirdiniz. Yıkılması gerekiyorsa biz yıkarız ama bunun (yıkımın) müsebbibi Akdeniz Belediyesi değildir. Bu yıkımın müsebbibi, mal sahibi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'dir" diye konuştu.

"Zafer Çarşısı'nın riskli alan olduğuna dair resmi bir belge yok"

Mahkemenin talebi üzerine Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü tarafından riskli yapı tespitine ilişkin resmi belgeyi de okuyan Gültak, incelemeler sonucu Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan Zafer Çarşısı'nda herhangi bir riskli yapının tespit edilmediğinin ve bölgenin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde girmediğinin belirtildiğine dikkat çekti. Gültak, "Riskli alan, Kırmızı Lacivert İşhanınızda var. Orada hem Çevre İl Müdürlüğü hem de sizin başvurunuz var. Ama Zafer Çarşısı veya diğer alanlarla ilgili herhangi bir riskli alan yapısı, Bakanlık veya Çevri Şehircilik İl Müdürlüğü onaylı bir belge, bize de ulaşmış bir belge yok. Biz, tebligatı Kırmızı Lacivert İşhanı üzerinden yürütüyoruz. Çünkü burası ile ilgili riskli alan tespiti var. Bu konuda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de bize yazdı. Dolayısıyla Kırmızı Lacivert İşhanı ile ilgili resmi işlemleri takip ediyoruz, edeceğiz. Ama Zafer Çarşısı ile ilgili bize ulaşmış bir bilgi yok. Ayrıca kanun gereği, sizin mal sahibi olduğunuz ve dava açtığınız yerlerdeki takibatı bizim yapmamız gerekiyor. Biz burada kaba tabirle taşeron firma durumundayız. Bizim esnafla hiçbir sıkıntımız yok" şeklinde konuştu.

Bahse konu alanlarda toplam 208 dükkan ve iş yeri var

Öte yandan, toplantıda yapılan bilgilendirmede, Mülkiyetleri Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Zafer Çarşısında 169, Kırmızı Lacivert İşhanında 25, Özel İdare İş Hanı'nda da 14 adet dükkan bulunduğu açıklandı. Zafer Çarşısında resmi kiracı sayısının 112, boşalan dükkan sayısının da 54 olduğu, 3 dükkanın da ecrimisil ödemesi karşılığında kullanıldığı ifade edildi. Zafer Çarşısı'nda faal halde 115 dükkanın bulunduğu, Kırmızı Lacivert İşhanında resmi kiracı sayısının 19; boşalan dükkan sayısı da 6 olduğu; Özel İdare İşhanı'nda ise resmi kiracı sayısının 6, boşalan dükkân sayısının da 8 olduğu belirtildi.