İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Gültak'a İçel İdman Yurdu forması

Mersin’de spor kulüplerine ve sporculara verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a isminin yazılı olduğu 33 numaralı forma hediye edildi.

Mersin'de spor kulüplerine ve sporculara verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a isminin yazılı olduğu 33 numaralı forma hediye edildi.


Gültak'ı makamında ziyaret eden ve bir süre sohbet eden Mersin İdman Yurdu ve İçel İdman Yurdu yöneticileri, spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.


Başkan Gültak ise bir sporcu olarak her zaman sporun ve kentteki spor kulüplerinin yanında olduğunu belirterek, "Bütün spor kulüplerimizin bizim için önemi var ama tarihi bir çınarı yeniden canlandırma gibi önemli bir misyonu üstlenen birleşmiş bir kulüp olarak İçel İdman Yurdu'nun bizim için özel bir anlamı olduğunu ifade etmeliyim. Akdeniz Belediye Başkanı ve taraftar olarak mümkün olduğunca İçel İdman Yurdu'nun karşılaşmalarını izleyeceğim. Akdeniz Belediyesi olarak da kulüp yöneticilerimizin talebi doğrultusunda maddi, manevi destek olmaya çalışacağım. Hediye etmiş oldukları forma için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.