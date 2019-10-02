Başkan Gültak'a İçel İdman Yurdu forması

Mersin'de spor kulüplerine ve sporculara verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a isminin yazılı olduğu 33 numaralı forma hediye edildi.

Gültak'ı makamında ziyaret eden ve bir süre sohbet eden Mersin İdman Yurdu ve İçel İdman Yurdu yöneticileri, spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Gültak ise bir sporcu olarak her zaman sporun ve kentteki spor kulüplerinin yanında olduğunu belirterek, "Bütün spor kulüplerimizin bizim için önemi var ama tarihi bir çınarı yeniden canlandırma gibi önemli bir misyonu üstlenen birleşmiş bir kulüp olarak İçel İdman Yurdu'nun bizim için özel bir anlamı olduğunu ifade etmeliyim. Akdeniz Belediye Başkanı ve taraftar olarak mümkün olduğunca İçel İdman Yurdu'nun karşılaşmalarını izleyeceğim. Akdeniz Belediyesi olarak da kulüp yöneticilerimizin talebi doğrultusunda maddi, manevi destek olmaya çalışacağım. Hediye etmiş oldukları forma için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.