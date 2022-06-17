Başkan Gültak'ın 50 milyon TL'lik borçlanma talebi oy birliğiyle komisyonlara havale edildi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Meclisi, olağanüstü yaptığı toplantıda, Akdeniz'e bağlı mahallelere sunulacak hizmetler, proje ve çalışmaların kesintisiz ve sağlıklı sürmesi için talep edilen borçlanma yetkisi teklifini oy birliğiyle komisyonlara havale etti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Talebimiz, tamamen hizmete dayalı bir borçlanma” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, haziran ayı olağanüstü toplantısını, Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Akdeniz sınırlarında bulunan 65 mahallenin sokak ve yolları için ihtiyaç duyulan asfalt kaplama, yama, sathi kaplama, beton, bordür, karo kaplama, kilitli parke, diğer cari giderlerle yol ve kaldırım yapılması amacıyla İller Bankası veya diğer banka ve finans kurumlarından KDV dahil yaklaşık 50 milyon TL kredi kullanılması, krediye konu işlemleri yapmak üzere Başkan Gültak'a yetki verilmesi ile ilgili teklif görüşüldü.

“Amacımız; insanlarımıza, mahallelerimize hizmetlerin kesintisiz sürmesini sağlamak”

Oylama öncesi borçlanma teklifi ile ilgili açıklama yapan Gültak, sıcak havalarla birlikte asfalt ve kaldırım hizmetlerinin en çok yapıldığı döneme girildiğini belirterek, “Akdeniz'de de asfalt, kaldırım, park ile ilgili bekleyen hizmetler var. Bu borçlanmanın talebini de gördünüz. Yine bir öncesinde olduğu gibi tamamen hizmete dayalı bir borçlanma. Amacımız, Akdeniz'de kaldırım, asfalt, oyun parkı gibi ihtiyacı olan tüm mahallelere, annelere, babalara, kardeşlerimize bu hizmetleri götürebilmek. O nedenle olağanüstü toplantı yaptık” diye konuştu.

“Aynı hassasiyeti bekliyorum”

“Temmuz ayı içinde meclisimizin ve komisyonun olumlu veya olumsuz bir karar vermesini bekliyorum” diyen Gültak, istedikleri borçlanmanın tamamen hizmete dayalı olduğunu tekrarladı. Gültak, “Hepimiz, Akdeniz'e hizmet etmek için seçildik. Dolayısıyla komisyon bunları mutlaka tartışacaktır. Mersin Büyükşehir Belediyesinde, belediye başkanımızın ciddi bir borçlanma yetkisi almasını Cumhur İttifakı olarak hep birlikte sağladık. Sizlerden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Hepimiz hizmet için seçildiğimiz için umarım olumlu bakarsınız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Borçlanma yetkisi teklifi komisyonlara sevk edildi

Mahallelere hizmet sunulması için istenen borçlanma yetkisi, oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevk edildi.

Başkan Gültak, komisyonlarda bekleyen, eski TEDAŞ binası olarak bilinen yerin kiralama veya satış yetkisi ile ilgili teklifi de Meclis üyelerine hatırlatarak, “Burada da tek amacımız hizmete yönelik çalışmalarımızın devam etmesidir. Bu konuda da meclisimizin ve meclis üyelerimizin desteklerini bekliyoruz” dedi.