Başkan Gültak'tan aşı çağrısı

Gültak, “Salgın ile mücadelede en büyük gücümüz ve savunmamız aşı olmaktır. Lütfen aşılarımızı olalım ve tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre Mersin; korona virüs (Covid-19) salgınının artış hızında riskli bölgeler arasında yer alıyor. Açıklanan güncel verilere göre Mersin'de vaka sayısı 100 bin kişide 233,58 kişiye yükseldi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yazılı açıklama ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı bir mesajla, Mersinlilere aşı olmaları çağrısı yaptı.

“Tedbiri elden bırakmayalım, aşılarımızı mutlaka olalım”

Mersin il genelinde korona virüs vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesi olarak salgın ile mücadeleye devam ettiklerini de belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tedbirleri kesinlikle elden bırakmayalım. Pandeminin ilk günlerinde olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım. En önemlisi de aşı olmayı ihmal etmeyelim; zira vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek tamamen bizlerin elinde. Hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak için lütfen aşılarımızı olalım ve kalabalıklardan uzak duralım. Zira bizleri bu salgın belasından kurtaracak olan tek ve en güçlü şey aşılarımızı olmaktır. Eskiden olduğu gibi hep bir arada olabileceğimiz daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmamızı diliyorum.”