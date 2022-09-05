Başkan Gültak'tan CHP'li meclis üyelerine tepki

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, CHP'li meclis üyelerine tepki göstererek, “'Borçlanma yetkisini vereceğiz' deyip beni aylarca oyaladınız. Ben değil, tersine sizler samimi değilsiniz. Ne siz ne de Büyükşehir Belediye Başkanı samimi değil. İyi niyetimi kullandınız. ‘HDP'yi ikna edeceğiz' dediniz, edemediniz, bunun altında ezildiniz” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi Eylül Ayı İlk Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Meclise, 29 Temmuz'da düzenlenen olağanüstü meclis toplantısından 1 gün önce HDP'li 5 meclis üyesinin gözaltına alınması ve ertesi gün yapılan toplantıda kabul edilen borçlanma ve satış yetkisi ile ilgili tartışmalar damga vurdu.

Toplantıda, Akdeniz Belediyesinin geçen 3 buçuk yılda imza attığı Akdeniz'i ve Akdeniz sakinlerinin hayatına dokunan, ilçeyi değiştiren hizmet, proje ve çalışmaların anlatıldığı filmin gösterimi sunuldu. Bir önceki mecliste alınan kararlara tepki olarak tutanak özetine itiraz edip şerh koymak isteyen HDP, CHP ve EMEP'li meclis üyeleri bir takım eleştirilerini sıraladı. Bunun üzerine söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da eleştirilere tek tek cevap verdi.

“HDP'li meclis üyelerine ezildiniz”

CHP'li meclis üyelerinin, HDP'li üyeleri ikna edemediği için talep edilen borçlanma yetkisi ile ilgili sürecin uzadığını söyleyen Gültak, “Borçlanma ile ilgili prosedürleri yeni tamamladık. Parayı henüz çekemedik. 'Borçlanmayı vereceğiz deyip' beni hep oyaladınız. Ben değil, tersine sizler samimi değilsiniz. Ne siz ne de Büyükşehir Belediye Başkanı samimi değil bu konuda. İyi niyetimi kullandınız. 'HDP'yi ikna edeceğiz' dediniz, edemediniz, bunun altında ezildiniz. Aslında beni de değil, vatandaşı oyaladılar. Bu millet kaybetti. Özgürlük veya Çay mahallesindeki toz sizin yüzünüzden. Asfalt kışın değil, yazın dökülür. Zamanında, samimi şekilde sadece asfalt için borçlanma istediğimi ifade etmeme rağmen hep reddettiniz, oyaladınız, beni kandırdınız, iyi niyetimi suiistimal ettiniz. Zararlı çıkan Akdeniz halkı oluyor” ifadelerini kullandı.

“Siz borç yapıyorsunuz, biz borcu kapatıyoruz”

Başkan Gültak, eski TEDAŞ binası ile ilgili iddialara da cevap verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü; “Binanın yüzde 55'ini, borç ve hacizden dolayı kaptıran Gültak mı? Biri bunun hesabını versin. Kim kaptırdı Akdeniz'in en değerli binasını? Ben mi? Benden önceki dönem kaptırdı. Biz ne yaptık? İmar uygulamaları başlamadan, Enerji Bakanlığı ile görüştük. Ve şehrin en önemli binasını yüzde 100 Akdeniz halkının tapulu binası haline getirdik. Biz ne yapıyoruz, siz ne yapmışsınız. Siz borç yapıyorsunuz, biz ise bu borcu kapatıyoruz. Şehrin en önemli binasını kaptırıyorsunuz, biz ise binayı geri alıyoruz. Bunları neden söylemiyorsunuz? İşinize gelmiyor.”

“Eski anılarınız elinizden gitti, o dönemler bitti”

Sözlerini, “Özgürlük Mahallesine okul yapılması, muhtarın ve halkın bizzat isteğidir” diyerek sürdüren Başkan Gültak, "Siz Özgürlük'te oturan insanlara karşı mı geliyorsunuz? Onlar istedi, halk istiyor. Ama siz genelde halkın isteklerine karşı çıkıyorsunuz. Orada ortaokul sıkıntısı var ve biz Anıtlar Kurulundan izin almadan bunu yapamayız. Oraya 1 spor kompleksi, 1 futbol sahası, 1 kapalı spor salonu 1 de ortaokul yapmak istiyoruz. Ama siz ne yapmak istiyorsunuz orada? Nevruz'da olay çıkarmak istiyorsunuz değil mi? O anılarınız elinizden gitti, ondan istiyorsunuz. Devletin polisini taşlayacaksınız, bitti o dönemler. Oraya eğitim geliyor, spor geliyor, gençler yetişiyor. Nevruz'u birlikte kutlarız ama sizin gibi değil. Gelin siz de inovasyon yapın ve yenilenin, siyasete, gündeme ayak uydurun" diye konuştu.

“Biz burada gülle oynamıyoruz”

Muhalif meclis üyelerinin başvurusu üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının temmuz ayında yapılan olağanüstü meclis toplantısı ile ilgili belediye başkanlığına gönderdiği araştırmaya esas yazının içeriğini de okuyan Gültak, “Hani size göre biz adliyeyi yönetiyoruz ya. Bakın yazı hemen gelmiş. Biz de elbette cevap vereceğiz mecburen. Devlet bu devlet. Biz burada devletin bir kurumunu yönetiyoruz, gülle oynamıyoruz” dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, meclis toplantısı yapılabilmesi ve kararlar alınabilmesi için gerekli aritmetik hakkında da bilgi verdiği açıklamasında, temmuz ayında yapılan ilk mecliste, salt çoğunluk sağlanamaması üzerine toplantının ertesi güne alındığını ve yasalar ölçüsünde gerekli sayıyı yakalayıp meclisi topladığını ve gündeme alınan kararların alındığını anlattı.

“Sizler hizmeti değil kaosu seçtiniz”

Muhalif meclis üyelerine seslenen Gültak, “O günkü meclis toplantısında 16'ya karşı 15 üye idik. Fakat sizler kaosu seçtiniz. Sizler, bugünün senaryosunu o günden hazırladınız. Buna oynadınız. Bundan da Akdeniz halkı adına bir fayda yok. Akdeniz'de yazdığınız bu senaryodan ne asfalt, ne okul, ne yeşil alan ne de imar çıkar. Gelecektiniz 16 kişi buraya, her şeyi söyleyecektiniz, istemediğiniz kararlara da ‘hayır' deyip çıkacaktınız. Bu kadar basit. Demokrasi budur. İnsanlar size, meclise gelip onların hakkını savunasınız diye oy verdi, meclisi terk edesiniz diye değil. O gün arkadaşlarımız kaosu seçti, hizmeti değil. Bunu da tüm Mersin bilsin” dedi.

“Akdeniz hizmet almasın diye bizi oyaladınız”

Başkan Gültak, bir önceki meclis toplantısında aldığı yetki ile alacakları borçlanma miktarının da muhalif meclis üyelerinin söylediği gibi 50 milyon TL değil, 27 milyon TL olduğunun altını çizdi. Mecliste, önceki yönetim dönemlerinde satışı yapılan belediyeye ait çeşitli taşınmazları ve milyonlarca liraları aşan borçlanma taleplerini de tek anlatan Başkan Gültak, “Bunun hesabını Akdeniz halkına verin” diye seslendi.

Kendi yönetim dönemindeki borçlanmaları da aktaran Başkan Gültak, şöyle devam etti; "14 Haziran 2019, 5 milyon lira almışız. Revize ettiğimizde 15 milyon lira eder. 10 milyon lira almışız, revize ettiğinizde 30 milyon liraya denk geliyor. Onun dışında hep ret yemişim. Yani 3 buçuk yılda toplamda aldığım borç 15 milyon lira, revize ettiğimizde de 45-50 milyon liraya denk geliyor. Bunu da Akdeniz halkı bilsin. Hizmetler yapılmasın diye elinizden geldiği kadar bizi oyalayıp borçlandırmadınız. Ama geçmişte ne hikmetse o vicdanınız ve elleriniz kalkmış ve milyonlarca TL'yi harcamışsınız. Fakat Akdeniz'de 20-25 yıldır asfalt bile yapılmamış. Siz hep 10 yıllığına borç almışsınız ve hep birilerinin üzerine atmışsınız. Ben ise borcu 3 yıl vadeli alıyorum, aldıklarımı da ödemişim. Alacağımız 27 milyon liranın hepsi ile de asfalt dökeceğiz. Geriye kalan borçlanma yetkimizi de 2023 yılında kullanacağız. Size buradan malzeme çıkmaz. Biz o paraları reklama vermeyiz. Sizin gibi öyle maaş ödemelerine de vermeyiz. Benim aldığım borç 15 milyon lira ve kendi dönemimde bitiriyorum. Sizin aldığınız borçlar ise o kadar fazla ki artık makine bile hesaplayamıyor. Bizi ne kadar engellemek isteseniz de biz Akdeniz'e hizmet vereceğiz.”

Komisyonlara sevk edilen gündem maddeleri

Toplantıda, ekim ayında 27'ncisi gerçekleştirilecek, yerli-yabancı bilim ve kültür insanının davet edildiği İçel Sanat Kulübü Mersin Arkeoloji Günlerine sağlanacak maddi desteğin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonlara havale edildi. 2022 Yılı Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı çerçevesinde, 'Çiçek Açan Nesiller/İç Mekân Süs Bitkileri Üretim ve Eğitim Merkezi Projesi' için sözleşme imzalama ve her türlü işlemi yapmak üzere Başkan Gültak'a yetki verilmesi ile ilgili teklif görüşülüp komisyonlara sevk edildi.

Muhtarlara sağlanan destek artacak

Toplantıda, Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde bulunan belediyeye ait bazı parsellerin satışı ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifler görüşülerek ilgili komisyonlara havalesi yapıldı. Akdeniz Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde bulunan 65 mahallenin muhtarlık binalarının su, elektrik, telefon ve internet giderleri için sağlanan 500 TL'lik maddi desteğin 650 TL'ye çıkarılması ile ilgili önerge de kabul edilip ilgili komisyonlara havalesi yapıldı.