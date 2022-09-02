Başkan Gültak'tan evi yanan aileye destek

Fen İşleri Müdürü Mehmet Bahar ve Mahmudiye Mahalle Muhtarı Fahri Kuşçu ile birlikte çıkan yangın sonucu büyük zarar gören konutu gezerek incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Gültak, evde ikamet eden, rahatsızlığı nedeniyle de çalışamayan engelli Musa Tümer ile sohbet etti, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Akdeniz Belediyesinin imkanları ölçüsünde, yanan evin tadilatı ve zarar gören eşyaların temininde aileye yardımcı olacaklarını belirten Gültak, evin tadilatı ve acil ihtiyaç olan eşyaların en kısa zamanda aileye ulaştırılması noktasında harekete geçmeleri için birim müdürlerine talimat verdi.