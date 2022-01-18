Başkan Gültak'tan Millet Bahçesi çağrısı

Gültak, “Millet Bahçesi hepimizin, sahip çıkalım” çağrısı yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Millet Bahçesindeki donatılara zarar verilmesi üzerine bir açıklama yaptı. Millet Bahçesi içerisinde bulunan donatı ve alanlara verilen zararla ilgili güvenlik güçlerine gerekli müracaatın yapıldığını ve kamera kayıtlarının incelendiğini belirten Gültak, "Aylar süren büyük mücadele ve uğraşlarımız sonucu Mersin'e kazandırılan en önemli ve en büyük projelerden biri olan Millet Bahçesini bu halde görmek elbette üzücü. Tabi belediye olarak kırılanı, bozulanı hızlı bir şekilde onarmaya hazırız" dedi.

"Keşke bunu yapmak zorunda kalmasak"

"Akdeniz ve Mersin'e kazandırdığımız her türlü sosyal, kültürel ve sportif tesisimize, park ve yeşil alanlarımıza sahip çıkmak elbette görevimiz" diyen Gültak, "Ancak keşke bunu yapmak zorunda kalmasak. Keşke birileri, milletimizin alın terinden dökülen vergileriyle yapılan bu alanlara hiç zarar vermese. Halkımızdan tek ricamız, bu tür değerlerimize zarar verenleri uyarmaları, gerektiğinde de emniyet birimlerimize haber vermeleridir" ifadelerini kullandı.

"Bu çağdışı tutum hiçbir ideolojinin bahçesinde yer almaz"

Başkan Gültak, kimi internet haber sitelerince, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden belediyeye ve kendisine yönelik eleştirilere de yanıt vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarz eylemler siyaset üstüdür. Bu çağdışı tutum hiçbir ideolojinin bahçesinde yer almaz; almamalıdır. Kırılan, sökülen, zarar gören ne varsa yerine yenisini koymak için belediye olarak gereken çalışmayı hemen başlatırız. Elbette bu bizim görevimiz, ancak toplumsal olarak da bu konuda duyarlı olmamız gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. Tabelalar, lavabo, kapı ve duvarlara verilen zararı en kısa sürede ekiplerimiz eliyle tamir ve tadilattan geçireceğiz. Fakat önemli olan, bu tür yapı ve mekanlarımıza hepimizin sahip çıkıp korumasıdır."