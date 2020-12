Başkan Gültak'tan pandemi uyarısı: “Çember çok daraldı”

Bu işin şakası yok. Salgın artık her an karşımıza çıkabilir. Her yerde farkındalık oluşturmamız, tehlikeyi anlatmamız gerekiyor” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisinin aralık ayı birinci oturumu, Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Gültak ve meclis üyeleri, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu maskeler taktı. Başkan Gültak, toplantının başında yaptığı konuşmada, “Kadınların her zaman yanındayız. Onlara kalkan eller kırılsın. Yeni kanun ve düzenlemelerle birlikte kadınlara yapılan şiddet ve eziyetin sona ermesini diliyorum” diye konuştu.

“Çember çok daraldı. Bu işin şakası yok”

Korona virüs salgınına da dikkat çekerek, uyarılarda bulunan Gültak, virüsün her geçen gün daha da yayıldığına işaret ederek, “Akdeniz Belediyesi olarak bizler de tedbirlerimizi arttırıyoruz. Hükümetimiz de yeni tedbirler aldı. Çember artık çok daraldı. Bu işin şakası yok. Salgın artık her an karşımıza çıkabilir. Her yerde farkındalık oluşturmamız, tehlikeyi anlatmamız gerekiyor. Hastalık, 30 ila 50 yaş arasındaki insanlarda da ölümcül olabiliyor. Covit olan belediye meclis üyelerimize ve mesai arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kendimiz ve toplumun sağlığı için kurallara uyalım”

“Hepimizin çok dikkat etmesi, kurallara uyması gerekiyor” diyen Gültak, maske, mesafe ve hijyenin öneminin altını çizerek, “İnsan sağlığı kadar önemli hiçbir şey yok. Lütfen sağlığımıza çok dikkat edelim. Belediye personelimiz arasında testi pozitif çıkan arkadaşlarımız var ve tedavi görüyorlar. Temaslı olan personelimiz de evlerinde karantinada. Sağlığımız çok önemli, lütfen hem kendimiz dikkat edelim hem de çevremizdeki insanları mutlaka uyaralım ve duyarlı olalım” dedi.

Akdeniz Belediyesi ile MEYEM arasında protokol

Toplantıda daha sonra gündem maddelerine geçildi. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Belediyesi arasında yapılacak olan ‘Kardeşlik Anlaşması' ile ilgili protokol hazırlama ve sözleşmeler imzalama konusunda Belediye Başkanı Gültak'a yetki verilmesi ve kardeş belediye ilişkisi kurulması ile ilgili teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan kişilerin zorunlu mesleki yeterlilik belgelendirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı akreditasyon belgeli Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezine (MEYEM) 500 bin TL teminat mektubu verilmesi ve MEYEM ile Akdeniz Belediyesi arasında protokol yapılarak, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığına sunulması konusunda, Gültak'a yetki verilmesiyle ilgili teklif de oy birliğiyle kabul edildi.

Bahçe, Barış ve Mahmudiye Mahallelerini kapsayan ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen alanın, yaklaşık 27 hektar alanı içeren 1. Bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanında hazırlanan İmar Planı teklifini içeren komisyon raporları da görüşülerek, komisyondan geldiği gibi oylanıp oy birliğiyle kabul edildi.

İhtiyacı olan okul, cami ve kamu kurumları yenilenecek

Toplantıda, Akdeniz sınırlarındaki okul, ibadethane ve benzeri yerlerin bakım, onarım ve tadilat işlerinin yapılması için 5 milyon TL'ye kadar protokol imzalama konusunda Başkan Gültak'a yetki verilmesini içeren raporlar görüşüldü. Acil durumlarda bu bütçenin 1,5 milyon TL'sinin kullanılması için Gültak'a oy birliğiyle yetki verildi. Kalan tutarla ilgili olarak da ayrıntılı rapor hazırlanması ve talep gelen kurumların ihtiyacına göre planlanmasıyla ilgili meclis üyelerine bilgi verilmesi kararı alındı.

Mersin'de yaşayan Roman vatandaşların işe alınmada ve kültürlerini yaşayabilecekleri, ayrıca el emekleriyle elde edilen sanatsal ürünlerini sergileyebilecekleri bir alan ve yer sağlanmasını içeren komisyon raporları da oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis'te, salgına rağmen aralıksız ve özveriyle çalışan belediye personelinin belirlenip takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi için belediye memurlarına ikramiye ödenmesi, lojistik merkezi kurulması ile imar planı değişiklikleri ve revizyon uygulama imar plan çalışmalarıyla ilgili çeşitli gündem maddelerinin görüşülüp komisyonlara havalesinden sonra, belediyede yapılan atama ve görevlendirmeler hakkında Meclis üyeleri bilgilendirildi.