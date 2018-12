Başkan Kocamaz hal esnafı ile bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 50 yıldır birlikte mücadele ettiği siyasi partisinden şartlar gereği ayrılmak durumunda kaldıklarını belirterek, "Ama şunu herkes bilsin ki, hizmetten ve halkımızdan hiçbir zaman ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız" dedi.

Kocamaz, Akdeniz ilçesinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksine yapılan hizmetlerin tanıtımını gerçekleştirip hal esnafının istek ve önerilerini dinledi. Başkan Kocamaz'ın halde yapılması planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde de bulunduğu toplantıya, Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Münir Şen, Onursal Başkanı Refik Canatan ve meclis üyeleri ile hal esnafı katıldı.

Hiçbir zaman siyaseti halkın menfaatleri, kentin sorunları dışında değerlendirmediklerini söyleyen Kocamaz, "Günübirlik siyaset yapmadık. Her zaman olaylara çözüm noktasında yaklaştık. Hiçbir zaman da işi sabunlayıp geçmedik. Allah'a çok şükür ki, 25 yıldır her seçim döneminde vatandaşlarımız bize olan desteğini artırarak devam ettirdi. Siyasette böyle şeyler oluyor. Siyasette her zaman başarılı insanlar istenmeyebiliyor. Çünkü siyasetçi bir yol açamıyorsa, ufku genişletemiyorsa ve siyasette uzun yıllar patinaj noktasında kalıyorsa, mutlaka daha başarılı insanlar göze batıyor ve her zaman tehlike arz edebiliyor. Dolayısıyla biz böyle bir dönmeden geçiyoruz. Ancak ben bütün halkımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu süreç başladığı günden itibaren partili, partisiz her siyasi görüşten insanlar gece-gündüz demeden ya bizi arıyorlar ya gelip yanımızda yer alıyorlar, desteklerini belirtiyorlar" diye konuştu.

“Bizim koltuğa değil, kentin hizmete ihtiyacı var”

Hizmetlerin kesintisiz bir şekilde bundan sonra da devam edeceğinin altını çizen Kocamaz, “Biz siyaseti halkımız için yapıyoruz. Şahsımız için yapmıyoruz. Kim nasıl değerlendirirse değerlendirsin Allah bize nasip etmiş, bu halk bize destek vermiş, 25 yıl görev yaptıktan sonra da bizim halen koltuğa ihtiyacımız yok. Ama bu kentin hizmete ihtiyacı var. Halkın büyük bir kısmının böyle bir talebi olduğu için biz daha önce 2014'te nokta koyacağız dediğimizde de bize noktayı koydurmamışlardı. Şimdi tam tersi bir

olayla karşılaşıyoruz. O zaman bize söylenen sözü biz de bugün bu kararı alanlara söylüyoruz. O zaman Mersin'in durumu ne olacak? Tabi ki biz Mersin'i sahipsiz de bırakmayacağız, yalnız da bırakmayacağız. İnşallah hizmetleri kesintisiz bir şekilde bundan sonra da sizlerle birlikte sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mersin'in yıllardır ihmal edildiğini ifade eden Kocamaz, “Aziz Atatürk 17 Mart 1923'te ‘Mersin'e sahip çıkın' demiş ama uzun bir süre Mersin'e sahip çıkmakta maalesef çekimser davranmışız. 2014'te bir sloganla yola çıkmıştık. ‘Gelin Mersin'i birlikte yönetelim, birlikte büyütelim' demiştik ve o günden itibaren de Mersinli Mersin'e sahip çıkmaya başladı. Sonrasında ise Mersin, cumhuriyet döneminde görülmemiş hizmetlere bu 4 buçuk yıllık süre içerisinde kavuştu” şeklinde konuştu.

“Mersin'e yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek”

Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin'e yapılan ilklerden söz ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Mersin Haline gelen ürün ne kadar kaliteli olursa Mersin'in de değeri artar, o ürünün de değeri artar. Tozlu yolların kenarında yetiştirilen sebze meyvenin kalitesi ile bugün asfalt yolların kenarındaki yetiştirilen sebze ve meyvenin kalitesini bir tutmak mümkün değil. Düzgün yollardan gelen, sarsılmadan, ezilmeden hale ulaşan ürünün kalitesi de ona göre değerlendirilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz belki hizmetlerimizi tek tek anlatmakta biraz zorlanıyoruz ama mütevazı olmaya da gerek yok. Biz cennetten bir köşede yaşıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz ve onun için yatırımlarımız ve desteklerimiz bundan sonra da devam edecek.”

“Bizler halkımızdan hiçbir zaman ayrılmadık”

50 yıldır birlikte mücadele ettiği siyasi partisinden şartlar gereği ayrılmak durumunda kaldıklarını aktaran Kocamaz, “Bu kadar badire atlatmamıza rağmen en son geldiğimiz noktada böyle bir olayla karşılaşmamız gerçekten onur kırıcı bir olay. Rencide edici bir olaydı. Dolayısıyla 50 yıldır birlikte mücadele ettiğimiz siyasi partimizden şartlar böyle gerektirdiği için ayrılmak durumunda kaldık. Ama şunu herkes bilsin ki, hizmetten ve halkımızdan hiçbir zaman ayrılmadık, bundan sonra da ayrılmayacağız. Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu ülke hepimizin, bu Mersin hepimizin” dedi.

Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Münir Şen de Başkan Kocamaz'a Mersin'e ve hal esnafına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.