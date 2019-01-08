Başkan Kocamaz, ilçelerde muhtarlarla buluştu

Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar, Mut ve Tarsus'tan sonra Çamlıyayla, Erdemli ve Silifke mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Kocamaz, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek, gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği hizmetleri anlattı. İlçelerde birçok soruna çözüm getirdiklerini, kalan eksiklikleri de en kısa sürede planlı ve programlı bir şekilde çözerek Mersin'in her köşesindeki vatandaşları rahata kavuşturacaklarını belirten Kocamaz, problemlerin üzerine iyi niyetle giderek çözmeye çalıştıklarını, ancak bazı nedenlerden tamamını çok kısa sürede ortadan kaldırmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. Kocamaz, “Şu anda Mersin genelinde gerek ilçe merkezleri gerekse kent bütünü olarak 1/5 binlik planlar tamamlanıyor. Taşkın planları tamamlandı. İlçelerimizin önemli problemlerinin bir kısmı çözüldü. Bir kısmı da bundan sonra çözülecek” dedi.

“Biz Mersin'de hakkı, hukuku, adaleti tesis etmek için göreve talip olduk”

Kırsala yapılan hizmetlerden dolayı sık sık eleştiri aldıklarını, ancak eşitsizlikleri ve yılların ihmalini ortadan kaldırmak için ısrarcı olduklarını ifade eden Kocamaz, “Belediyecilik gönül işi. Bu iş sevmezseniz yapamazsınız. Biz 13 ilçe içerisinde hiçbir ilçeyi bir diğerinden ayırmadık. Herkese eşit mesafede durduk. Nüfus oranında herkese fazla fazla hizmet götürdük. Bunun için de zaman zaman eleştirildik. Özellikle Büyükşehir meclisinde muhalif siyasi partilerin temsilcileri bize, ‘Siz büyükşehir kaynaklarını hep kırsalda harcıyorsunuz' dediler. Biz de onlara ‘Biz Mersin'de hakkı, hukuku, adaleti tesis etmek için göreve talip olduk. Dolayısıyla bugüne kadar ihmal edilmiş yerlerin problemlerini çözelim ki, eşitliği sağlamış olalım' dedik. Onlar ne söylerse söylesin biz doğru bildiğimizden şaşmadık” diye konuştu.

Kırsalda sadece yol, su hizmeti vermediklerini tarımdan sosyal projelere kadar birçok alanda belediyecilik örneği sergilediklerini vurgulayan Kocamaz, “Biz Mersin genelinde yaptığımız tarımsal, sosyal hizmetlerle adından söz ettiren, farklılık yaratan bir büyükşehir belediyesi olarak tarihe geçtik. Biz hiçbir zaman küçük düşünmedik. Günlük işlerle uğraşmadık. Köklü çözümler üretmeye çalıştık. Gülnar'a şu anda 58 kilometreden su getiriyoruz. Anamur'a hazırlattığımız projede 68 kilometreden su getirteceğiz. Çamlıyayla, Erdemli ve Silifke ile alakalı da sulama ve içme suyuyla ilgili her türlü projeleri, kaynak tespitlerini yaptırmış durumdayız. Tüm projelerimiz hazır” şeklinde konuştu.

“Muhtarlarımızın sonuna kadar arkasındayız”

Göreve geldiğinde kurucu belediye başkanlığı görevini üstlendiğini, kapanan belde belediyelerinin borçlarının ve yapılması gereken hizmetlerinin kendilerine geçtiğini kaydeden Kocamaz, hizmet noktasında muhtarlarla birlikte hareket ettiklerini ve zorlukları birlikte aştıklarını belirtti. Kocamaz, “Biz hizmet adamıyız. Kim ne söylerse söylesin biz sağa sola bakmadan, işimize odaklanacağız ve çalışacağız. Ben bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim ve muhtarlarımızın geçen 5 yıllık süre içerisinde tek amacı sorumlu olduğu bölgede insanları mutlu etmek ve hayatını kolaylaştırmak. Muhtarlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Bundan sonrada arkalarında olacağız. Bizi izleyeme devam edin. İnanın 2019 çok daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.