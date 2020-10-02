Başkan Özyiğit, ÇBK Yenişehir Belediyesi sporcularını kutladı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Müfide İlhan Kadınlar Basketbol Turnuvasını kazanan Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi sporcularını kutladı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi sporcuları, teknik ekibi ve Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit'i makamında ziyaret ettiler. Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesinin düzenlediği Müfide İlhan Kadınlar Basketbol Turnuvasını kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımını bu başarısından dolayı tebrik ederek, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Özyiğit, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan tüm sporcu ve takımlara başarılar dileyerek, “Covid-19 sürecinin bir an önce biterek vatandaşlarımızın, sporseverlerimizin özlenen ve beklenen şekilde seyircilerle birlikte maçların oynanması her açıdan olumlu ve güzel olacak” dedi.

Özyiğit, 3 Ekim'de başlayacak olan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunun aynı gün saat 15.15'te oynanacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Botaş maçına katılarak, aynı heyecanı sporcularla birlikte yaşayacağını söyledi.