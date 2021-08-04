Başkan Özyiğit, Şaşma'nın heyecanına ortak oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil eden Ersu Şaşma, sırıkla atlama finalinde madalya için yarıştı. Şaşma, finalleri 10.olarak tamamladı. Mersin'in Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de ilçelerinde yaşayan sporcunun ter döktüğü finalleri çalışma ofisinde izledi.

Yenişehir ilçesinde yaşayan atletizm sporcusu Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına sırıkla atlama dalında katılmaya hak kazanarak Mersin'i gururlandırmıştı.

Genç sporcu olimpiyat oyunlarda en iyi derece elde eden 14 atletten biri oldu ve sırıkla atlama finallerinde madalya için ter döktü. Yenişehirli sporcu finallerde istediği dereceyi yapamadı ve olimpiyat oyunlarını 10.sırada kapattı.

Ersu Şaşma'nın finallerde mücadele ettiği saatlerde Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in çalışma ofisinde de heyecan vardı. Özyiğit, Ersu Şaşma'nın yarıştığı finalleri televizyondan takip etti.