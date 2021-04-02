Başkan Özyiğit, taşocağına karşı harekete geçiyor

“Orada böyle bir taşocağı olmasını arzu etmiyoruz. Yenişehir o yükü kaldıramaz. Orada taşocağı kurulması tarımda ve trafikte altından kalkılamayacak sorunlar oluşturur” diyen Özyiğit, 6 Nisan'da yapılacak ÇED halk bilgilendirme toplantısına katılacaklarını belirterek, meclis üyelerine de toplantıya katılma çağrısı yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan 1. Toplantısı, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısının açılışında, 2 yıldır birlikte görev yaptıkları meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Özyiğit, “Üçüncü yıla ilk adımı atıyoruz. Olabildiğince uyumlu, kent için ortak bir enerjiyi ortaya koyan bir meclisimiz var. Ben buradan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelecek 3 yılda da bu enerjinin artarak devam etmesini, bu işbirliğinin artarak devam etmesini diliyorum. Kentimize kalıcı eserler bırakmak, sağlıklı, mutlu bir biçimde yaşanan Yenişehir'i hep birlikte geleceğe taşımak için mücadele içinde olacağız. Bu mücadele içinde olacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Meclis toplantısında yapılan oylamada Meclis Birinci Başkanvekilliğine Hasan Özcan, İkinci Başkanvekilliğine Mehmet Yeşil seçilirken Encümen üyeliklerine Mehmet Akkaş, Mehmet Yeşil, Hasan Togay seçildi. Meclis toplantısında 10 ihtisas komisyonu için üye seçimi de yapıldı.

“ÇBK, Mersin'i üst liglerde temsil eden tek takım”

Toplantıda, Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübüne ulaşım ve konaklama konusunda destek verilmesi teklifi ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündem maddesi üzerine söz alan Özyiğit, “Çukurova Basketbol Kulübü, geçen yıl da bizim ismimizle mücadele etti. Ligi 6. sırada tamamladı ve Avrupa'ya gitmeye hak kazandı. ÇBK takımı, 300 kadar genç basketbolcuyu yetiştiriyor. Şunu iddialı bir şekilde ifade etmek isterim ki, Yenişehir Belediyesi 2 kadın sporcuyu basketbol milli takımına gönderdi. Yenişehir Belediyesi ÇBK, Mersin'i üst liglerde temsil eden tek takım. Süper Ligde mücadele eden ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımımızdan gelecek yıl Avrupa'da ve Türkiye'de şampiyonluk bekliyoruz. Ona göre bir takım kurma çalışmalarının sonuna geldik” diye konuştu.

Meclis toplantısında, belediyeye ait arazi üzerinde kurulacak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin Çani ailesinin desteğiyle yapılması ve merkeze merhum İbrahim Çani adının verilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, köy iken 2014 yılında mahalleye dönüştürülen Çavak, Çukurkeşlik, Değirmençay, İnsu, Karahacılı, Kocahamzalı, Turunçlu ve Uzunkaş mahallelerinin kırsal mahalle olması teklifinin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisine sunulması yönündeki ortak komisyon raporu da oybirliğiyle kabul edildi.

“Gıdamıza, toprağımıza, suya sahip çıkmamız gerekir”

Başkan Özyiğit, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Çiftliköy Mahallesinde bulunan ve halihazırda üzerinde tarım yapılan hazine arazisinin, belediyenin görüşü sorulmadan sanayi ve lojistik alan olarak planlara işaretlenmesine de değindi. Özyiğit, “Demek ki, Ankara'dan orası çorak alan olarak görülüyor ama Allah sizi inandırsın biz gittik baktık yemyeşil alan. Şu anda yeşil fasulye yetişmiş ve olduğu gibi portakal, limon bahçeleriyle dolu, insanın kıyamayacağı bir yer. Burada gittik basına da bir açıklama yaptık. O alanların korunması, kollanması çok önemli. Tarım alanları yok ediliyor. Gıdamıza, toprağımıza, suya sahip çıkmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

“Taşocağı tarımdan, trafiğe altından kalkılamayacak sorunlar oluşturur”

Taşocağı projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Özyiğit, şunları söyledi:

“Değirmençay ile İnsu arasında 72 hektarlık bir alanda taşocağı için ÇED toplantısı gerçekleşecek ayın 6'sında. Orada bulunacağız ve o konuda tavrımızı belli edeceğiz. Orada böyle bir taşocağı olmasını arzu etmiyoruz. Yenişehir o yükü kaldıramaz. Orada taşocağı kurulması tarımda ve trafikte altından kalkılamayacak sorunlar oluşturur. Bizim kuzeye açılan geniş yolumuz yok. Bugün böyle bir taşocağı açılması ve kamyonların o yolu kullanmasının insan sağlığı açısından kabul edilebilir yanı yok. Ayın 6'sında yapılacak ÇED toplantısına meclis üyelerini bekliyoruz.”