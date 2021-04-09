Başkan Özyiğit'e sağlıkta hizmet ve onur ödülü

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e, pandemi sürecinde halk sağlığını korumak amacıyla yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle sağlıkta hizmet başarı ve onur ödülü verildi.

Türkiye'de henüz korona virüs vakası tespit edilmemişken, 7 Mart 2020 tarihinde dezenfeksiyon ekipleri kurarak dezenfekte işlemlerine başlayan, talep eden tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve kahvaltılık kolileri dağıtan ve halka maske ile dezenfekte ürünlerini ulaştıran Yenişehir Belediyesi'nin pandemi ile mücadelesi takdir görmeye devam ediyor. Ayrıca Yenişehir Belediyesi, ailelerini virüs riskinden uzak tutmak isteyen sağlık çalışanları için erkek öğrenci yurdunu tahsis ederek, sağlık çalışanlarına da destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Mersin Tabip Odası tarafından sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verilen Başkan Abdullah Özyiğit'e bu kez de sağlıkta hizmet başarı ve onur ödülü verildi.

“Ne gerekiyorsa yapmaya gayret ettik”

Pandemi ile mücadelede ne gerekiyorsa yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Başkan Özyiğit, bu süreçte hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını da andı. Özyiğit, “İnsanların emeklerinin ve başarılarının takdir edilmesi güzel bir davranış bu nedenle Saygın Medya'ya teşekkür ediyoruz. Yüzyılın sıkıntısını yaşıyoruz. Şuanda 60 bin seviyesine yaklaşan bir günlük vaka sayısı ile pandeminin tavan yaptığı bir noktaya gelindi. Umut ediyorum ki aşı ile birlikte bu zor günleri aşacağız. Yenişehir Belediyesi olarak bu konuda nerede ne gerekiyorsa yapmaya gayret ettik. Bu süreçte canlarını hiçe sayarak mücadele eden ve yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarını şükranlar ve rahmetle anıyorum. Bu mücadeleyi canı pahasına sürdüren tüm sağlık çalışanlarına da teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.