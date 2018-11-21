Başkan Pamuk, çocuklarla buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Dünya Çocuk Hakları Günü'nde" minik öğrencilerle bir araya gelerek, onları çeşitli hediyelerle sevindirdi.

Pamuk, Niğdeliler Derneği tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Kürkçü Abdülkadir Perşembe Vakfı İlkokulu'nu ziyaret etti. Okulun minik öğrencileriyle buluşan Pamuk, onlarla sohbet edip, kırtasiye ürünleri ve oyuncaklardan oluşan hediyelerle çocukların gönlünü kazandı. Sınıfları tek tek dolaşarak minik öğrencilerle buluşan ve onlarla birlikte aynı sıralara oturan Pamuk, bol bol kitap okumaları için çocuklara tavsiyede bulundu. Miniklere, kitap ve kırtasiye ürünlerinden oluşan hediyelerini sunan Pamuk, bir sonraki ziyaretinde en çok kitap okuyan öğrencilere ödül vereceğini söyledi. Eğitime karşı duyarlılıkları ve katkıları nedeniyle Mersin Niğdeliler Derneği yönetimine de teşekkür eden Pamuk, Akdeniz Belediyesi olarak, öğrenci ve öğretmenlerin her zaman yanında olduklarının altını çizerek, eğitime ve okullara her türlü katkı ve desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Sınıfları ziyaretinin ardından Pamuk, okulun bahçesinde bulunan çocuk parkının, çocuk oyun grubunun ve okulun çevre düzenlemesinin en kısa sürede yenilenmesi için ilgili birim yetkililerine talimat verdi.