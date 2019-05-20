Başkan Seçer, 19 Mayıs'ta gençlerle iftar yemeğine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kurulan sofrada gençler ve sporcular ile birlikte iftar yemeğine katıldı.

Kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin 100. yılı kapsamında gerçekleştirilen ve 3 gün süren ‘Gençlik Festivali' kapsamında sporcular, sabahın erken saatlerinden itibaren, basketbol, futbol, tenis ve voleybol kursu eğitimleri ile çuval yarışı ve halat çekme yarışı gibi faaliyetlere katıldı.

Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir iftar programına katılarak Mersin halkı ile buluşan Başkan Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında da eşi Meral Seçer ile birlikte genç sporcularla aynı sofrada buluştu. Seçer, Mezitli ilçesi Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Akademileri kursiyerleri için kurulan iftar sofrasında gençler ile bir araya geldi. Gençlerin bayramını kutlayarak bol bol sohbet eden Seçer, öz çekim isteklerini de geri çevirmedi. Seçer, iftardan sonra da sahilde gençler ile fener alayı ve gençlik yürüyüşü saatine kadar vakit geçirdi.