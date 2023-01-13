Başkan Seçer: "32 katlı bina konusunda yanlış bir şeye müsaade etmeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir süredir kent gündeminde olan Mezitli ilçesinde planlanan 32 katlı bina hakkında açıklamalarda bulunarak, "Büyükşehir olarak biz bu konunun üzerindeyiz. Yanlış bir şey yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi bilmelerini isterim" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Yılı Ocak ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Oturum, belediye kongre ve sergi sarayında yapıldı. Başkan Seçer, bugün açılışı gerçekleştirilecek olan 'Mersin Edebiyat Festivali', Mezitli'de tartışmalara konu olan çok katlı bina yapımı, kente kazandırılan okuma salonları gibi konular hakkında bilgiler verdi.

"Kentimize yeni bir festival daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz"

'Mersin Edebiyat Festivali' hakkında bilgi veren Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentimize yeni bir festival daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Mersin'de bir ilk olacak olan Mersin Edebiyat Festivalimizin tüm hazırlıklarını tamamladık. 3 gün sürecek festivalimizin açılışını bugün yapacağız. Festival boyunca birbirinden değerli şair ve yazarları kentimizde ağırlayacağız. Festival çerçevesinde genç kalemlerimizi edebiyat dünyasına kazandırmak, yazın dünyasına yeni hikayeler armağan etmek üzere bu yıl ilk defa liseli öğrenciler arasında düzenlediğimiz, 'Hikayelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin' Anı-Hikaye Ödülünü sahiplerine vereceğiz. Yine geçen yıl Mersin'e kazandırdığımız Mersin Roman Ödülünün ikincisini ve İçel Sanat Kulübünün ilk kez düzenlediği 'Rehber Aydın' şiir yarışmasında şairlerimiz ödüllerini alacaklar. Yine Mersin Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen 'İlyas Halil Öykü Ödülü' de sahiplerini bulacak. Festival boyunca şiir ve müzik dinletileri, atölyeler ve söyleşilerde sanatseverler ile buluşacak. Edebiyatımızın ünlü isimlerinden yazar ve şair Nazım Hikmet'in doğum gününü festivalimizde hep birlikte kutlayacağız. Arkadaşlarımız çok iyi hazırlandı, çok emek verdiler. Sizleri ve ekran başındaki tüm vatandaşlarımızı 3 günlük edebiyat şölenimize katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Kamuoyu vicdanında karşılığını bulmayan bir durum bu"

Geçtiğimiz birleşimde konuşulan Mezitli ilçesinde yapımı gündemde olan zemin katı üzerine yapılacak 32 katlı bina konusu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Seçer, yapının geçmişten gelen süreci hakkında bilgi verdi.

Seçer, "Şahsi görüşüm, kamuoyu vicdanında karşılığını bulmayan bir durum bu. Onun için ben buradan konu açıldığı için söylüyorum. Hem Mezitli Belediye Başkanına hem de inşaatın müteahhidine buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu konunun tekrar bir gözden geçirilip, belki revize bir planla bu inşaatın devamının uygun olacağını düşünüyorum. İkinci uyarım da, başta Mimarlar Odası ile İnşaat Mühendisleri Odasına ve İl Koordinasyon Kuruluna. Her zaman sivil toplumun gücüne inanan bir siyasetçiyim ve sivil toplumda hangi konu olursa olsun herhangi bir taraf tutmadan, tarafsız bir tavırla görevini yerine getirmek durumundadır" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak yasalar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getireceklerini belirten Seçer, "Umut ediyorum, yakın bir zamanda vatandaşlarımızı da memnun edecek, en azından onların da endişelerini giderecek bir sonuçla bu konuyu bağlarız. Mersin halkının endişe etmemesi gerekir. Büyükşehir olarak bu konunun üzerindeyiz. Yanlış bir şey yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi bilmelerini isterim" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki haftalarda Hal Mahallesi Okuma Salonunu açacaklarına aktaran Seçer, gençlerin koşullar itibarıyla büyük sıkıntılar yaşadığını ve onlara daha çok destek olunması gerektiğine dikkat çekti.

"Erdemli kanalizasyon arıtma tesisi yakın zamanda ihale aşamasına geçecek"

Erdemli'nin sürekli gelişmekte olan bir ilçe olduğuna değinen Başkan Seçer, ilçeye yapılacak olan kanalizasyon arıtma tesisinden söz ederek, "Yaklaşık 15 milyon Euro'luk FRIT-II çerçevesinde bir çalışma. Müşavir firma yetkilileri şu an sahada, saha etütleri yapılacak sonrasında ihale aşamasına gelecek" diye konuştu.

Mezitli içme suyu ihalesine de çıktıklarını ancak iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Seçer "O bölgenin çok geniş bir çerçevesinde kanalizasyon artma sorunu çözülecek. Oradan ne şikâyet gelirse insanlar haklı ama bu sorumluluk sadece benim değil. 4 yıldır çırpınıyorum şu kredi için, 4 yıldır koşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan meclis toplantısında, birimlerden gelen ve komisyonlara havale edilen 2 madde görüşülerek oylandı.

"30 civarında sözleşmeli personel almışız"

Mevcutta bulunan 74 sözleşmeli personelin ücretinin belirlemesi ve 2023 yılında 123 boş tahsis edilen kadroların ücretinin belirlenmesi görüşülen maddeler arasındaydı. Söz konusu maddenin 123 sözleşmeli personel alma hakkı doğurup doğurmayacağının sorulması üzerine Başkan Seçer, "Bizde 74 sözleşmeli personel var. Yanılmıyorsam geldiğimizde 42 sözleşmeli vardı. Demek ki bu sayının üzerine 30 civarında sözleşmeli personel almışız. Bakın, 123 daha açık kadro var. Ben bugüne kadar alabilirdim. 30 taneyi alan bunları da alırdı ama oradaki meslek gruplarına bakıyorum. Şu anda benim ihtiyacım olan kadrolar değil. Zaten siz verseniz de vermeseniz de ben o 123 kişiyi şu anda 1 yıllık sözleşmeyle yani boş olan kadrolara alabilirim. Derdimiz o değil. O zaten elimizde ama almıyoruz, yapmıyoruz. Çok ekstrem personel olmazsa olmuyor" dedi.

Sözleşmeli personel alımı için bakanlık onayı gerektiğini de aktaran Seçer, "Biliyorsunuz meclisin ve bakanlığın onayı lazım. 100 itfaiye personeli memur için kaç aydır bekliyoruz. 282 müracaatımız vardı. Ben sayın bakanı aradım, durumu kendisine ilettim. İtfaiyeci olması sebebiyle de durumun hayati önem taşıdığına ikna ettim. 100 kadroyu kendisinden zor aldım, daha yeni geldi o. Yine de anlayışı için teşekkür ediyorum 100 kadro da olsa. Bakın, 282 kadro içinden" diye konuştu.