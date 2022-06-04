Başkan Seçer, 60. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivaline katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut'ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen festivalde Seçer, “Mutlu hemşehrilerimiz bu sene de hasada başladı. İnşallah, bütün sezonu hem kayısıda hem erikte hem de zeytinde bereketli olarak tamamlarız” dedi.

Mut ilçesi Karacaoğlan Çınaraltı Parkında düzenlenen festivalin açılışına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve vatandaşlar katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde, Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran Takımı gösteri sergilerken, Mut Volkan Okulları Zeybek Ekibi ve Mut Belediyesi Spor Okulları öğrencileri de tekvando gösterisi yaptı. Mut Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun sergilediği gösteri ile süren festivalde, Halat Çekme Federasyonu Mut İlçe Temsilciliği tarafından halat yarışı yapıldı. Kayısı yeme yarışması ile devam eden festivalde, Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından Dilek Havuzuna kayısı döküldü.

“Desteklerimizi bugün olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz”

Festivalde bir konuşma yapan Başkan Seçer, 60. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivaline keyifle geldiğini söyledi. Bereketli bir coğrafyaya sahip Mut'ta, kadınlar başta olmak üzere tüm vatandaşların çok çalışkan olduğunu belirten Seçer, “Allah bereket versin, Mutlu hemşehrilerimiz bu sene de hasada başladı. İklimden dolayı verim kaybı var ama şükür ki piyasalarda bir talep var ve hem yurt içinde hem de yurt dışında şu anki fiyatlar, belki verimden dolayı kaybımızı telafi edecek noktalarda. İnşallah bütün sezonu hem kayısıda hem erikte hem de zeytinde bereketli olarak tamamlarız” diye konuştu.

Hükümetlerin hazırladıkları projeksiyonlarda mutlaka üreticiye, çiftçiye destek verme zorunluluğu olduğunu vurgulayan Seçer, “Biz belediyeler olarak mevcut imkanlarımızı kullanarak, özellikle küçük aile işletmelerine ve kadın üreticilere pozitif ayrımcılık yaparak, desteklerimizi bugün olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, Mut dönüşünde Kargıcak ve Ortaören yolunda esnaf ve vatandaşla selamlaşıp, esnafa 'hayırlı işler' diledi.