Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Van'da düzenlenen ‘Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Program dahilinde Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Van Oto Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Başkan Seçer, “Belediyeler, iş dünyası ve OSB ile iç içe olmalı” dedi.

Van programına ilk olarak Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ziyareti ile başlayan Başkan Seçer, Van OSB Başkanı Memet Aslan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Seçer, sanayiciler, üreticiler ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları ile sohbet etti. Seçer, OSB ziyaretinde üretim alanlarını gezdi, işçilerle sohbet edip selamlaşarak, ‘kolay gelsin' dileğinde bulundu. Ardından Van Oto Sanayi Sitesi'ni gezen Seçer, buradaki esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Esnafa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da selamlarını ileten Seçer, esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Seçer'in Van Oto Sanayi Sitesi programı, Van Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muhittin Yıldızbaş'ı ziyareti ile tamamlandı.

Başkan Seçer, OSB'de yaptığı konuşmada, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, “Türkiye'nin her tarafından büyükşehir belediye başkanları, il, ilçe ve belde belediye başkanları hepimiz buradayız” dedi.

Mersin'in de bir anlamda sınır kenti olduğunu vurgulayan Seçer, “Bizim sınırımız mutlaka deniz sınırı ama ticaretin yoğun olduğu bir yer. Biz de sizler gibi son zamanlarda yoğun dış göçle yüzleşmiş bir şehiriz. Suriyeli göçmenler, burada Afgan, İran göçmenleri. Van'ın resmi olarak 1 milyon 150 bin nüfusu görünüyor ama Başkanla yaptığımız sohbette en az 1,5 milyon nüfusun olduğunu söyledi bu göçmenlerle beraber. Mersin'in de 1.9 milyon nüfusu var ama baktığınız zaman 2 milyon 300, 2 milyon 400 bin nüfusa biz hizmet etmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin iş dünyası ve OSB'ler ile iç içe olmasının önemine vurgu yapan Seçer, “Belediyeler, iş dünyası ve OSB ile iç içe olmalı. Mersin'de Belediye Başkanı olarak bizatihi ben iş dünyası ve sivil toplumun bütün katmanları ile yoğun ilişki içerisindeyim. Mersin, vergi toplamada Türkiye'nin 5., 6., 7. sıradaki ili. Dolayısıyla bizim ticaretimiz büyük, üretimimiz var, gümrük kaynaklı gelirlerimiz var. Çünkü ithalatın, ihracatın yoğun olduğu bir yer. Yani bizim yılda yaklaşık 8 milyar dolar dış ticaret oluyor limanda” diye konuştu.