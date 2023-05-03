Başkan Seçer: "Birçok birimle yaptığımız çalışmalar, projeler turizme katkı sunabiliyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği'nin (MERTİD) organize ettiği etkinliğe katılarak sektördeki iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü olduğunu belirterek, “Şube müdürlüğümüzün sizlerle iletişimi ve imkanlarımız çerçevesinde zaten gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sadece o birimimiz değil dolaylı birçok birimle yaptığımız çalışmalar, projeler aslında turizme katkı sunabiliyor. Örneğin en son EMITT fuarına katıldık. Orada yaptığımız Mersin'i tanıtma çalışmaları Antalya'nın kat be kat ilerisinde. Birçok çalışmadan çok değerli ve çok da takdir topluyor. 2 yıldır orada birinci oluyoruz” dedi.

Yıllardır kapalı olan Gazi Çiftliği'ni turizme kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Seçer, “Bu kadar çok sayıda insan gidiyorsa, biz oraya bir yatırım yapıp orayı gül gibi yapmışsak Gazi Çiftliği'ne turizmci olarak gitmeniz lazım. İnsanlar oraya akın akın gidiyor. Bu turizme katkı demektir” diye konuştu.

Sektör temsilcilerinin Darısekisi Örnek Köyünü de görmeleri gerektiğini ifade eden Seçer, “İyi bir destinasyon. Çok da güzel. Çok emek verildi.Daha onlarcası yapılabilir, yapmaya da gayret ediyoruz. Birinin elimizden tutmasından vazgeçtik, önümüzü temizlese, adaletli olsa çok daha fazlasını yaparım. Orası gönüllülük esasına göre yapıldı. Belediyemiz destek oldu, kadın kooperatifimiz yaptı. Pırıl pırıl ettik. Mersin halkına yaptık. Bunlar baktığınız zaman yerel turizme önemli katkılar” şeklinde konuştu.

Kasaplar Çarşısı'nın bir an önce faaliyete girmesi ve kent meydanının canlanması gerektiğini ifade eden Seçer, İstiklal Caddesi'nin son halinin de görülmesi gerektiğini söyledi.

Seçer, “Turizm illa otel yapmak, turizm bölgeleri ilan etmek mi? Evladiyelik bir sokak yaptık. Doğalgazını getirdik, elektriğini alta aldık, yağmur suyu sistemlerini yaptık. Bunu 4 yıl gibi kısa sürede yaptık” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalarla Yumuktepe'yi tertemiz bir hale getirdiklerini de ifade eden Seçer, “Eskiden bu bölgede, Tarsus'ta, Mersin'de kullanılan huğ evi aslına uygun şekilde yapıyoruz. Etrafını temizliyoruz, çeviriyoruz. Yine orada arkeolojik çalışma yapılan yer 2. etap devam edecek. Bunlar önemli çalışmalar” dedi.

Restorasyonu devam eden Karamancılar Konağı'ndan söz eden Seçer, “Atölyelerin, Atatürk köşesinin olduğu, Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesindeki Mersin'i ziyaretinde kaldığı konak görüşünden yola çıkarak bir çalışma yapıyoruz. Ve son derece hızlı gidiyor” diye konuştu.

Çamlıbel Sokak düzenlemesinin de yakın zamanda başlayacağına dikkat çeken Seçer, “Bunlar çok önemli çalışmalar. Çok büyük bütçelerle yapıyoruz ve bir kuruş destek almadım. Restorasyonlar, sokak düzenlemeleri destek ister. Bunlar turizmi, Mersin'i hareketlendirecek çalışmalar” şeklinde konuştu.