Başkan Seçer: "Bu kente her yaptığımız iş evladiyelik"

Şehirde önemli hizmetleri ve projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bizim bu kente her yaptığımız iş gerçekten çok ciddi, yani hani evladiyelik deriz ya, yaptığımız asfalttan, bina, merdivene, üst geçide kadar. Şimdi yeni sistem kavşağa geçtik, kanalize kavşaklar. 3. Çevre Yolu'nun tamamını da böyle yapacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in gelişimine katkı sağlamak ve kente daha kaliteli bir hizmet sunmak adına katılımcı anlayışla gerçekleştirdiği 'Sivil Toplum Buluşmalarına' devam etti. Kongre ve Sergi Sarayında emek örgütleri olan sendikaların yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Seçer, sendikaların eğitim, sağlık, çevre, ulaşım, ekonomi gibi kent hakkındaki talep ve önerilerini dinleyip, sorularına yanıt verdi. Toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada kent dinamikleriyle iş birliği ve diyalog içinde olmanın önemine değinen Başkan Seçer, bu tür toplantıların kentin gelişimine büyük katkı sunduğunu vurguladı.

"Görev yaptığım sürece bu toplantıları sürdüreceğim"

Gerçekleştirilen sivil toplum buluşmalarının dördüncü serisinin ikinci toplantısında sendika temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Seçer "Dördüncü serinin ilk toplantısını meslek odalarıyla yaptık. Esnaflar, kadınlar, sosyal sorumluluk vakıfları, yöre dernekleri ile devam edeceğiz. Bugün sendikalarla beraberiz. Bundan fayda sağladığımız için bu toplantıları rutin hale getirdik. Belirli aralıklarla Mersin'de yaşayan bütün kesimlerin, sosyoekonomik grupların, kültürel grupların, sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışan derneklerin, kentle ilgili fikirleri, sorunlara ilişkin yansıttıkları bize gerçekten çok önemli yarar sağlıyor. Onların önerileriyle, telkinleriyle yol haritamızı belirliyoruz ve yaklaşık olarak 4 yıllık yönetim içerisinde de bu toplantılardan çok net, çok kayda değer yarar sağladığımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"İdeolojik görüş şurada dursun, konuşacağımız Mersin"

Bu topluluğun siyasal anlamda da her kesimi yansıtan bir topluluk olduğunu ve buluşmalara herkesi davet ettiklerini söyleyen Seçer, "İdeolojik görüş şurada dursun, konuşacağımız Mersin. Mersin'in emek sınıfı, talepleri, beklentileri bunlar olduğu için bir arada toplantı yapmanın daha uygun olduğunu düşündük. Toplumumuzu da aslında genel anlamda buna hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha doğrusu hazırlamaktan öte bunu hatırlatmak gerek. Yani ne oldu bize de bu kadar çok ayrıştık, ideolojik olarak kamplaştık? Siyasetçilerin siyasal söylemlerinden etkilendik. Oysa biz aynı amaca hizmet ediyoruz. Emek sınıfına hizmet ediyoruz. Yani sen sağ sendika, ben sol sendika, öbürü milliyetçi sendika bunların ayırımı da gerçekten 21. yüzyıl dünyasında entelektüel, birikimli insanlara yakışmayacak düşünce şekli. Entelektüel, iyi yetişmiş, eğitimli insan ‘Ben dünya insanıyım' der. Tabi ki dinine, milliyetine, kültürüne, hüviyetine saygı gösterilmesini ister ama bunu isterken karşı tarafa da bunu kendisi uygular. Benim düşüncem ve hayattaki anlayışım bu. Onun için önce kendi kentimizde bir siyasetçi olarak bunu sağlamanın gayretini, mücadelesini verdiğimi de bilmenizi istiyorum. Kavgadan, siyasi kutuplaşmalardan ve gerginliklerden Türkiye'de en fazla rahatsız olan siyasetçilerin başında geldiğimi de sizlere aktarmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Muazzam bir yerleşke yaptık"

Konuşmasına geçtiğimiz hafta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımı ile açılışı yapılan Toplu Taşıma Yerleşkesi hakkında katılımcılara bilgi vererek devam eden Seçer, "Toplu taşıma filomuzu yeniledik. En son 41 otobüsü teslim aldık. Muazzam bir yerleşke yaptık. Bakın o gün bahsettiğim 272 otobüs ve Toplu Taşıma Yerleşkesi'nin bize maliyeti güncel rakamlarla 1 milyar 148 milyon TL. Vallahi ticaret yapan bir adam olsam ihya olmuştum. Otobüsleri o kadar uygun şartlarda aldık ki, çok uygun. Hani ‘bedava' derler ya, hem uzun vadeli hem hibe kredileri buldum Avrupa'dan. Bunlar doğalgazlı. Bir kere çok iyi bir toplu taşıma filomuz var. Biz geldiğimizde araçların yaş ortalaması 17.9'du, 2.9'a düşürdük. Böyle bir toplu taşıma ağımız var. Yeterli otobüsümüz var. Hiçbir sorunumuz yok. Hatta demode olmuşların bir kısmını belediyelere, kurumlara bağış yapıyoruz" diye konuştu.

"Kent müfettişi Alo 185 ve Teksindir"

Seçer, Teksin uygulamasının çok önemli olduğunu, oradaki tüm talep, istek ve şikayetlerin kendisine rapor olarak sunulduğunu belirterek, "Alo 185 Teksin'deki çalışan mesai arkadaşımız aynı zamanda başkan yardımcısı. Neticede şikayetleri alıyor ve objektif bir şekilde değerlendiriyor, amirine gönderiyor. Asıl kent müfettişi Alo 185 ve Teksin'dir" dedi.

"Bu kentte memnuniyeti 11 bin kişi ile sağlıyoruz"

Başkan Seçer, 11 bin personel ile kent için çalıştıklarını ifade ederek, "Toplam 11 bin kişiyle biz bu memnuniyeti sağlıyoruz. Bu insanların emeğinin ürünü. Tabii ki burada sevk ve idare önemli ama bu insanlar hem beyin gücünü kullanıyor hem kol gücünü kullanıyor, bedeniyle çalışıyor. Bunlar çok önemli. Sendika gelecek, oturacak bizle çatır çatır pazarlık edecek, hakkını alacak. Biz hakkını vereceğiz ama biz de çatır çatır kamuya hizmet bekleriz. Bunlar siyasi makamlar diye hep istismar edilmiş. Emin olun ben buna müsaade edemem. Zaten ben halkçı başkansam aslında halkın adına ben diyorum ki elemanıma ‘İşini düzgün yap.' Halkçılık böyle olur. Öyle lafta olmaz. Sen hizmetini yapacaksın o zaman helal ekmek kazanıyorsun, herkes sana saygı duyar. Biz beraber yapıyoruz. Ne emeği sömürelim, ne farklı bir anlayışla siyaseti bize sopa olarak gösterenlere halkın kaynaklarını sömürttüremeyiz. Herkes işini yapacak" diye konuştu.

"Bu kente her yaptığımız iş evladiyelik"

Üst geçitler konusuna da değinen Başkan Seçer, 2. Çevre Yolu'nun transit yol olduğunu belirterek şunları söyledi: "5 yılda bir master planları yapılır. Biz şu anda yaptırıyoruz, yapılıyor, bitmek üzere. Bizden önceki yapılan master planında 2. Çevre Yolu transit yol. Şimdi Hal Katlı Kavşağı'na başlayacağız. Vatan Caddesi'ne kadar transit. Orası 15 kilometre civarında. Şu anda 6 kilometre kesintisiz gidebiliyoruz zaten. Biz belli yerlerde düzenleme yapıp, katlı kavşağı yaparız. Diğerlerini kapatırız. Ama katlı kavşak yaptığımız yerlerde de mutlaka merdiven koyuyoruz. Öyle böyle değil. Şimdi onların maliyeti 20 milyon TL. Düz merdivenler değil onlar. Dünyada ondan daha moderni, daha güvenlisi yok. Ben size söylüyorum. Bizim bu kente her yaptığımız iş gerçekten çok ciddi, yani hani evladiyelik deriz ya, yaptığımız asfalttan, bina, merdivene, üst geçide kadar. Şimdi yeni sistem kavşağa geçtik, kanalize kavşaklar. 3. Çevre Yolu'nun tamamını da böyle yapacağız."

"Kültür Parkın tamamını plaj yapacağız"

Kültür Parkın tamamını plaj yapacaklarını kaydeden Başkan Seçer, "Çok güzel bir çalışma yaptırdık ODTÜ'ye. Sahil benim değil, Çevre Bakanlığı'nın iznini bekliyorum. İki seneyi aştı. Ben gelir gelmez bunları yaptım. Bakın Hilton ile İdman Yurdu Meydanı arası rezalettir. Oralar belediyelerin. Kanun açık. İnatlaşma oldu, geriden gelen davalar var Belediye ile bakanlık arasında. Benim dönemimde değil, şimdiki Bakan döneminde de değil, tahsis veremiyorlar. Oraya gidip bir şey yapamıyorum. Geçen Meclis'te gündeme taşıdım. 2. okuma salonunu oraya yapacağım. Çocuklar çok rağbet etti sahil olduğu için" dedi. Trafik sorunu olduğunu ancak bu konuda çok da mesafe aldıklarını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "4. Çevre Yolu'nu açtık. Yeni bulvarlar açıyoruz şimdi. Yedi Kardeşler, Vatan Caddesi, 3., 4. Çevre Yolu'nun 18 uygulaması devam ediyor. Vatan Caddesi'ne bağlayacağız. Yeni bulvardır. Hal Katlı Kavşağı, Saya Katlı Kavşağı başlıyor. Bu trafiğin seri akma açısından önemlidir. 3. Çevre Yolu yenilendi. Hem genişledi hem gayet güzel oldu" diyerek, teknik olarak uygun olan caddelere bisiklet yolu yaptıklarını söyledi.

"Ulaşımda yüzde 76 sübvanse yapıyorum"

Ulaşım ücretleri ile alakalı da değerlendirme yapan Başkan Seçer, "Şu anda otobüs ücretlerini siz pahalı buluyorsunuz ama zararımı söyleyeyim. Makul olan kabul; bu standarttır; toplu taşımada belediyeler her 100 TL masrafının 50 TL'sini toplar. Şu anda ben 100 TL masrafımın 24 lirasını topluyorum. Yüzde 76 sübvanse yapıyorum. Ben bunu yapıyorum. Bakın öğrenci 1 TL. dolaylı olarak velilerin cebine gidiyor. Farkında değil. Gelsin abonman kartı alsın Mersin'in her yerinde mesafe farkı olmaksızın 1 TL yaptık. Yoksa ben de isterim. O zaman anlamı kalmaz. O zaman toplu taşımayı fesh etmek lazım. Ya da devlet ‘ben bunu üstleniyorum' diyecek" dedi.

"Kesinlikle çok güzel bir ekmek fabrikası yapacağım"

Halk Ekmek konusunda yöneltilen bir soruyu cevaplandıran Başkan Seçer konu hakkında şunları söyledi: "Hareket alanım yok. Şu anda tam kapasite çalışıyoruz. 45 bin somun, 2 bin 600 çeşit ekmek, roll ekmek 29 bin, toplam 76 bin 600 ekmek çıkartıyor. Şimdi 24 saat esasına giriyorlar. Biraz daha üzerine koyacak. 43 büfemiz var, bunlar genelde görece geliri düşük insanların alacağı yerlerde. Bizde 2.5 TL şu anda, Türkiye'nin en ucuz ekmeği. Çok yakın zamana kadar 1.5 TL'ydi. Dikkat ederseniz 5 TL oldu ekmek. Arazi sorunumuz var, belediyemizin arazisi yok. Yeni projeyi hazırlattım, Allah nasip eder, yani aday olurum, kazanırım, Belediye Başkanlığım bir dönem daha devam eder, bir sıkıntı olmazsa, kesinlikle çok güzel bir ekmek fabrikası yapacağım. Ekmek fabrikası zarar da etmeyecek. Öyle bir tasarladık ki ekmek üretecek, oradan zarar edecek ama türev ürünler üretecek, ondan kar edecek. Yani yoksul, gariban adama ucuza ekmek vereceksin. Ama adam diyet yapıyor, diyet ekmeği ver, tam buğdaylı ver ve oradan da para kazan."