Başkan Seçer: "Burası bir sanat, kültür ve kardeşlik kenti"

Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile düzenledikleri ‘Gala Konseri'nde vatandaşlara keyifli bir müzik gecesi yaşattı.

Kültür Park Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki konseri eşi Meral Seçer ile birlikte dinleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, bu tür etkinliklerle Mersin'e değer katan kurumların yanında olacaklarının vurgusunu yaptı. Pandemi nedeniyle vatandaşların çok uzun zamandır evde kapalı kaldığını vurgulayan Seçer, "Mahpushane hayatı gibi. Ama sanatın işte insanları bir araya getiren gücünde bugün burada bir aradayız. Çok teşekkür ediyorum Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına. Muhteşem bir konserdi. Çok değerli Opera ve Bale Müdürümüzün nezdinde hepsinin emeğine sağlık diyorum” dedi.

Mersin'in çok güzel ve aydınlık bir kent olduğunu ifade eden Seçer, “Burası bir sanat kenti, bir kültür kenti, bir kardeşlik kenti. Hümanist bir kent. Sanatın bu gücünü kullanarak insanları bir arada kardeşçe yaşatma gayreti içerisindeyiz, sizlerin desteği ile. Çok değerli bir kurumumuz Mersin Devlet Opera ve Balesi. Bu ve bunun gibi kurumlarımıza, Mersinimize değer katacak bu tip etkinliklerinde Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız. Onlar bize değer katıyorlar. Çok güzel bir akşam yaşattınız Mersinlilere” ifadelerini kullandı.