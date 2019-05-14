Başkan Seçer, Büyükşehir meclis üyeleriyle iftarda buluştu

Seçer, “El ele, kol kola ortak payda Mersin, ortak payda Türkiye bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye'ye örnek olacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısının birinci birleşiminin ardından meclis üyeleri ile iftarda buluştu. İftar yemeğine, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Alican Özbayrak ve çok sayıda meclis üyesi katıldı.

“Ortak payda Mersin, ortak payda Türkiye bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Seçer, yemekte yaptığı konuşmada, böylesi özel ve mübarek günlerde dostlukların pekiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, “Bu mübarek günde, Ramazan-ı Şerif'te bu tip beraberlikler geleceğe dair bir alt yapı oluşturmada, dostluklarımızın pekişmesinde önemli rol oynuyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Toplantısında, karşılıklı diyalog içerisinde aşılmayacak hiçbir sorunun olmadığını gördüklerini ve mecliste çok güzel bir birlik, beraberlik örneği sergilediklerini söyleyen Seçer, “Bazı işleri suhuletle konuştuğumuz zaman çok da güzel sonuçlara erişebileceğimizin işareti olan bir meclis toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıdan sonra kamuoyundan aldığım tepkiler beni son derece mutlu etti. İnsanların böyle görüntülere, böyle tablolara hasret kaldığını gözlemliyoruz. Önümüzde 5 yıl gibi uzun bir süre var. Beraber olacağız, birlikte Mersin'i konuşacağız, Mersin'in sorunlarını çözmek için tartışacağız. Zaman gelecek farklı fikirler ortaya koyacağız. Gerileceğiz, birbirimize öfkeleneceğiz, kızacağız ama sonuç itibariyle bu tartışmalar bittikten sonra yine de el ele, kol kola ortak payda Mersin, ortak paydamız Türkiye bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Demokrasi dediğimiz de tam olarak budur. İnşallah Türkiye'ye örnek olacak şekilde, bundan sonraki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin zaman kaybına tahammülü yok. Mersin'in de öyle”

Türkiye'nin siyasi ikliminde zaman zaman sert rüzgarlar estiğine, bu olumsuz etkileşimin en alt seviyede tutulması gerektiğine dikkat çeken Seçer, “Önemli bir süreçten geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Türkiye'de de siyasi iklim zaman zaman sert oluyor. Sert rüzgarlar esiyor. Önemli tartışmalara şahitlik ediyoruz. Elbette her birimizin bir siyasi partisi, bir siyasi görüşü var. Ankara'dan esen rüzgarlar zaman zaman bizi olumsuz etkileyebilir ama bu etkileşimi en alt seviyede tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun hem bizim için hem şehrimiz için çok daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin zaman kaybına ihtiyacı yok, lüksü yok, tahammülü yok. Mersin'in de öyle” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'de var olan sıkıntıların ilçe belediyelerinde de var olduğunu, fakat bunları aşabilecek güce, bilgi birikimine ve enerjiye sahip olduklarını ifade eden Seçer, “Büyükşehir'de gördüğünüz sıkıntılı tablo, ilçe belediyelerinde de var. Maddi anlamda, yönetim anlayışı, bugüne kadar yapılan tahribatlar, ekonomik sıkıntı, birçok alanda önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları aşarız. Bunları aşacak güçte ve bilgi birikimindeyiz. Bunun için de açıkçası ben moralimi bozmuyorum, şevkimi kırmıyorum. Enerjimiz de iyi, birikimimiz de iyi. Birbirimize inancımız da güvenimiz de tam. Hep beraber bu zorlukları aşacağımızı düşünüyorum” dedi.