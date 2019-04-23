Başkan Seçer, Çocuk Festivali'nde çocuklarla bayram coşkusu yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Mersin Çocuk Festivali'nde çocuklarla bir araya gelerek 23 Nisan coşkusu yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 3. Mersin Çocuk Festivali'nde çocuklar, birbirinden renkli etkinlikler ve aktivitelerle bayram coşkusu yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de festivale katılarak, çocukların coşkusuna ortak oldu.

“Bizim görevimiz; bu emaneti korumak ve çok daha iyi noktalara taşıyabilmek”

Festivalde bir konuşma yapan Seçer, bu günün hem ülke hem de çocuklar için çok özel bir gün olduğunu vurguladı. Seçer, “Bugün, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan ederken birçok Avrupa ülkesinde, medeni ülkelerde ve tüm dünyada çocuklar ülkelerini yöneten liderlerinin aklında değilken, Mustafa Kemal'in aklında çocuklar vardı ve 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etti. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi, atalarımızı saygıyla yad ediyorum. İyi ki, onlar bu mücadeleyi verdiler. İyi ki, ulusun bütünlüğü için, özgürlüğü için mücadele ettiler, canlarını feda ettiler. Kanlarıyla alın terleriyle bu güzel ülkeyi bize armağan ettiler. Bizim görevimiz; bu emaneti korumak ve çok daha iyi noktalara taşıyabilmek. Ama her şeyden önemlisi bizim birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde; hiçbir etnik kökene, mezhebe, dile, dine ayrım yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeye sahip çıkmamız lazım” dedi.

“Önümüzdeki yıl etkinlikleri ile zengin ve çok daha görkemli bir festival hazırlayacağız”

Mersin'e hizmet ederken özellikle kadınların ve çocukların baş tacı edileceğini belirten Seçer, “Artık Mersin'de yeni bir dönem başlıyor. Kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin, herkesi kucaklamanın en önde olduğu, kadınlarımızın ve çocuklarımızın baş tacı edildiği bir dönem başlıyor. Bugün çiçeği burnunda bir belediye başkanı olarak ilk kez 23 Nisan festivaline katılıyorum. Bu festivalin bizden önceki sayın belediye başkanı döneminde hazırlıkları başlatılmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz bu emaneti devraldık. Biz de bir şeyler katmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki yıl etkinlikleri ile zengin ve çok daha görkemli bir festival hazırlayacağız. Çocuklarımızı önemseyeceğiz. Bu Konuda Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığı kurma çalışmalarını başlattık” diye konuştu.

“Çok yakında kreş yapımlarına başlayacağız”

Belediye bünyesinde kurulacak olan Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığı'nda sadece kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetler gerçekleştirileceğini dile getiren Seçer, “Kadınlarımızın dertlerini, sorunlarını, hukuki problemlerini dinleyecek. Ekonomik hayata katılmalarını sağlayacak. Çocuklarıyla, aileleriyle, toplumla olan ilişkilerinden doğan sorunlarla ilgili birçok proje hazırlayacağız. O daire başkanlığımız çocuklarımızı baş tacı edecekler. Çalışan annelerimizi önemsiyorum. Onun için çocuklarını işe gittikleri zaman sıcak bir yuvaya emanet etme duygularını biliyorum. Onların bu taleplerini duyuyorum ve çok kısa bir sürede mümkün olan her mahalleye kreş yapımını başlatacağız. Kadınlarımızın işte olduğu saatlerde akılları çocuklarında kalmasın. İş saatleri dışında da çocuklarını götürebilecekleri etkinlik mekanları yapacağız. Kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenleyeceğiz. Anneler artık merak etmesin, çocukları bizlerin emin ellerinde olacak. Çocuklarımız bizden park ve oyun alanı istiyor. Bizim belediye olarak çocuklarımıza ilişkin en önemli projemiz, mahallelerimizde çocuklarımızın zamanını geçireceği, oyun oynayacağı parkları yapmak. Daha yapacak çok işimiz var ama her şeyden önemlisi şevkimiz, isteğimiz, azmimiz ve inancımız var. Çok daha önemlisi yüreğimizde sizlere karşı sevgimiz var. Birçok etkinlikte bir arada olacağız, dertleşeceğiz, konuşacağız. Ben belediye başkanlığı koltuğunda oturduğum sürece beni ne olarak kabul ederseniz edin, ister arkadaşınız, ister ağabeyiniz, ister babanız kabul edin; kendinizi güvende hissedin. Sizlerden bunu istiyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, konuşmasının ardından birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı festivali dolaşarak, minik misafirler ile bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.