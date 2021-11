Başkan Seçer, 'Çocuk Hakları Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Ben çocuğum haklarım var etkinliği'nde, ‘Çocuk Hakları Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başkan Seçer, “Herkes keyifli, herkes mutlu. Sizler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Gönül ister ki ülkemizin her noktasında, her ailede huzur, her ailede mutluluk olsun, sıcak yuvaları olsun, kaynayan aşları olsun. Evde birlik, dirlik olsun. Evin içerisinde mutluluk, huzur, birlik, dirlik varsa, bu ülkeye yansıyor. Birimizin mutlu olması, zengin olması değil hepimizin mutlu olması, hepimizin kimseye muhtaç olmadan yaşaması önemli. Ben belediye başkanınızım. O benim resmi görevim, o ayrı ama sakın unutmayın ben hepinizin abisiyim, hepinizin babasıyım, hepinizin arkadaşıyım, kardeşiyim" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin, özel oluşturulmuş bir birim olduğunu ifade eden Seçer, “Burada kadınlarımız, çocuklarımız, ailelerimiz için; onların yaşamının her alanında, ekonomisinde, hukuki mücadelesinde, evdeki huzurunda, çocuğunun hastalığında, kendisinin hastalığında bizler o ailelerimizin yanındayız, bizler sizin için varız. Bizler sizlerle beraber mutluyuz, huzurluyuz. Sizlerle beraber güçlüyüz. Bu bize verilmiş bir görev. Bunu da layıkıyla yerine getirmek zorundayız” diye konuştu.